В Алтайском крае за первую неделю 2025 года поймали 212 пьяных водителей
28 автомобилистов попались на этом преступлении повторно
18 января 2025, 22:35, ИА Амител
Оформление протокола за нарушение ПДД / Фото: amic.ru
Сотрудники ГАИ Алтайского края с 1 по 7 января 2025 года поймали 212 пьяных водителей, сообщили в МВД региона.
28 из задержанных сели за руль в нетрезвом виде повторно.
Нарушителей привлекли к административной ответственности, а в отношении рецидивистов возбудили уголовные дела.
Для сравнения: в соседней Республике Алтай за прошедшие праздники инспекторы задержали 45 нетрезвых автолюбителей.
17:10:13 19-01-2025
А скольких не поймали? Как совесть позволяет садиться за руль пьяным?