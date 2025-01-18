В Алтайском крае за первую неделю 2025 года поймали 212 пьяных водителей

28 автомобилистов попались на этом преступлении повторно

18 января 2025, 22:35, ИА Амител

Оформление протокола за нарушение ПДД / Фото: amic.ru

Сотрудники ГАИ Алтайского края с 1 по 7 января 2025 года поймали 212 пьяных водителей, сообщили в МВД региона.

28 из задержанных сели за руль в нетрезвом виде повторно.

Нарушителей привлекли к административной ответственности, а в отношении рецидивистов возбудили уголовные дела.

Для сравнения: в соседней Республике Алтай за прошедшие праздники инспекторы задержали 45 нетрезвых автолюбителей.