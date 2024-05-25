В Алтайском крае за первые три месяца 2024 года выросла убыль населения
По данным Алтайкрайстата, за январь-март показатель увеличился на 1150 человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
25 мая 2024, 11:55, ИА Амител
Пациент в больнице / Фото: amic.ru
В Алтайском крае за первые три месяца 2024 года выросла естественная убыль населения, свидетельствует исследование Алтайкрайстата.
Так, с января по март в регионе родился 3851 ребенок – на 419 меньше, чем в начале прошлого года. А умер 8561 человек (+731).
Тем самым естественная убыль населения за январь-март выросла на 1150 человек – с 3560 в 2023-м до 4710 – в 2024-м.
Также в ведомстве подсчитали, что в начале текущего года в крае заключили 2213 браков (+72), а развелись 2604 пары (+223).
11:59:17 25-05-2024
Закройте край, за ненадобностью. И посыпьте территорию дустом.
13:28:05 25-05-2024
Гость (11:59:17 25-05-2024) Закройте край, за ненадобностью. И посыпьте территорию дусто... Скоро так и сделают. А дустом китайцы обработают...
19:12:49 25-05-2024
Гость (11:59:17 25-05-2024) Закройте край, за ненадобностью. И посыпьте территорию дусто... не забудьте выключить свет в аэропорту имени Титова
12:17:14 25-05-2024
Чем дальше отсюда тем лучше...
13:09:23 25-05-2024
Ой! А кто же в этом виноват!?...
18:38:08 25-05-2024
Гость (13:09:23 25-05-2024) Ой! А кто же в этом виноват!?...... А кто нами правит? Или это не пройдет?
13:16:48 25-05-2024
Жить хорошо, и жизнь хороша.
13:29:50 25-05-2024
Щас мне один тип в ютубе упирался доказывал, что дело не в деньгах... Не переубедил...
17:02:41 25-05-2024
Как так то, а?
Медицина у нас бесплатная, качественная, доступная всем!споллер: невозможно попасть ни к одному врачу кроме терапевта ч/ з 2 недели. Никаких обследований стараются не назначать кроме самых примитивных и даже простые анализы по минимому делают.
А от правильно поставленного диагноза зависит многое, а это без современной диагностике и опыта и квалификации врача невозможно.
Далее лекарства. Многие не могут позволить себе такую роскошь...Особенно, если несколько диагнозов. Поэтому выбор или лекарства или еда актуально для многих.
Качественное питание. По причинам и главная из которых низкие доходы -это для многих жителей края это просто красивое словосочетание ничего общего не имеющего с реальностью...
Очень обидно за край и его жителей!
18:56:21 25-05-2024
Гость (17:02:41 25-05-2024) Как так то, а? Медицина у нас бесплатная, качественная, ... У попов есть установка - надо смирится с действительностью. А Бог, в отличие от попов, дает от рождения, как жить и не болеть на протяжение всей жизни.
18:11:18 25-05-2024
Медицина на высоте
19:40:44 25-05-2024
Гость (18:11:18 25-05-2024) Медицина на высоте... Да, да. В Марианской впадине.
20:28:10 26-05-2024
Количество мигрантов тоже неслабый фактор. Ну не хочу я соседа, из за которого в свое время пришлось уехать из теплой республики.
07:04:52 27-05-2024
Это еще по божески убывает коренное население. Мигранты как-то успевают их замещать. Но чем больше их здесь прибудет, тем меньше останется аборигенов. Аксиома. Если учесть процентное содержание молодежи от 17 до 24 лет, то процесс можно назвать необратимым.
11:49:20 27-05-2024
что за нытье? в новости про Эстонию все местные комментаторы живут припеваючи. еще и соседям грозят. А вы тут о чем?
12:13:20 27-05-2024
дак цены на жилье скоро сравняются с краснодарским краем , и они все только растут кто сюда поедит то?