В Алтайском крае за первые три месяца 2024 года выросла убыль населения

По данным Алтайкрайстата, за январь-март показатель увеличился на 1150 человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

25 мая 2024, 11:55, ИА Амител

Пациент в больнице / Фото: amic.ru

В Алтайском крае за первые три месяца 2024 года выросла естественная убыль населения, свидетельствует исследование Алтайкрайстата.

Так, с января по март в регионе родился 3851 ребенок – на 419 меньше, чем в начале прошлого года. А умер 8561 человек (+731).

Тем самым естественная убыль населения за январь-март выросла на 1150 человек – с 3560 в 2023-м до 4710 – в 2024-м.

Также в ведомстве подсчитали, что в начале текущего года в крае заключили 2213 браков (+72), а развелись 2604 пары (+223).

Данные Алтайкрайстата о естсественном движении населения / 22.rosstat.gov.ru