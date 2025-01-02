В Алтайском крае за первый день 2025 года вспыхнуло 19 пожаров

Большая часть возгораний случилась в жилом секторе

02 января 2025, 15:30, ИА Амител

Спичка / Фото: Yaoqi / unsplash.com

В Алтайском крае за 1 января 2025 года потушили 19 пожаров, в том числе 14 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний, сообщили в МЧС региона.

Один из пожаров случился в Камне-на-Оби на улице Никитина. Там на частном подворье горели баня, гараж и два легковых автомобиля.

"В результате пожара повреждены кровля, потолочные перекрытия бани, а также легковой автомобиль ВАЗ-2106. Гараж и легковой автомобиль Toyota Chaser уничтожены. Площадь горения составила 45 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

О пострадавших не уточняется. Предварительная причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.