В Алтайском крае за сутки потушили 49 пожаров

Только девять из них произошло в жилом секторе

11 мая 2024, 10:42, ИА Амител

Огонь / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 10 мая потушили 49 пожаров, сообщили в МЧС региона.

Из этого числа лишь девять возгораний произошло в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали 13 пожаров.

С 27 апреля в крае действует особый противопожарный режим.

Как отметили в ведомстве, в связи с этим специалисты проводят рейды и другие профилактические мероприятия для обеспечения пожарной безопасности.