В Алтайском крае за сутки потушили 49 пожаров
Только девять из них произошло в жилом секторе
11 мая 2024, 10:42, ИА Амител
Огонь / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае за 10 мая потушили 49 пожаров, сообщили в МЧС региона.
Из этого числа лишь девять возгораний произошло в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали 13 пожаров.
С 27 апреля в крае действует особый противопожарный режим.
Как отметили в ведомстве, в связи с этим специалисты проводят рейды и другие профилактические мероприятия для обеспечения пожарной безопасности.
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