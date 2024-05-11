В Барнауле при пожаре в подвале жилого дома спасли семерых человек

Возгорание случилось на улице 4-й Западной в ночь на 11 мая

11 мая 2024, 08:31, ИА Амител

Пожар в доме на улице 4-й Западной / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле при пожаре в подвале многоквартирного дома спасли семерых человек, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился в ночь на 11 мая по улице 4-й Западной.

"Звеньями газодымозащитной службы было спасено семь человек, самостоятельно по лестничным маршам из дома вышло 15 человек, в том числе трое детей", – рассказали в ведомстве.

Пожар потушили за полчаса. С ним боролись девять человек личного состава на трех единицах техники.

В результате возгорания в подвале пострадали личные вещи на площади около пяти "квадратов". Причину произошедшего устанавливают.