В Алтайском крае за сутки потушили 71 пожар
Меньшая часть возгораний была в жилом секторе
22 апреля 2024, 08:45, ИА Амител
Сотрудники МЧС на природном пожаре / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за 21 апреля потушили 71 пожар, сообщили в МЧС региона.
Из этого числа только 10 возгораний случилось в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали 16 пожаров.
19 апреля спасатели заявили о росте количества возгораний мусора и сухой травы. В основном они происходят из-за неосторожного обращения с огнем.
До 22 апреля включительно в крае ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.
09:25:13 22-04-2024
Сначала тонули, теперь гореть начали!