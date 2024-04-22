В Алтайском крае за сутки потушили 71 пожар

Меньшая часть возгораний была в жилом секторе

22 апреля 2024, 08:45, ИА Амител

Сотрудники МЧС на природном пожаре / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 21 апреля потушили 71 пожар, сообщили в МЧС региона.

Из этого числа только 10 возгораний случилось в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали 16 пожаров.

19 апреля спасатели заявили о росте количества возгораний мусора и сухой травы. В основном они происходят из-за неосторожного обращения с огнем.

До 22 апреля включительно в крае ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.