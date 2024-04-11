Отчитались, но не готовились. Что мешает Алтаю проходить пожароопасный сезон без огня

В этом году ситуация может обостриться из-за поваленных деревьев, которые лежат в лесах после урагана осенью 2023 года

11 апреля 2024, 07:20, Анастасия Чебакова

Пожар в Егорьевском районе / Фото: t.me/lisitsaolese

Пожароопасный сезон в Алтайском крае в 2024 году вызывает тревогу у властей и спасателей. По предварительным прогнозам, май будет гораздо жарче нормы: температура превысит среднюю на два-три градуса, что создаст риски роста пожаров. Региональное ГУ МЧС рапортует, что все силы и средства готовы делать все возможное, чтобы не допустить трагедии. Тем не менее есть ряд проблем, которые в этом году могут усугубить ситуацию с пожарами. Одна из них – слабая подготовка к опасному периоду в самих муниципалитетах (при этом в отчетных документах часто утверждается обратное). Эти вопросы обсуждали на заседании в правительстве региона 10 апреля.

Как было в 2023-м

2023 год тоже стал сложным с точки зрения прохождения пожароопасного сезона, напомнил замминистра природных ресурсов и экологии Андрей Стрелковский. Уже 13 апреля 2023 года Алтайский край столкнулся с трансграничным пожаром, пришедшим из Казахстана, – заполыхал Егорьевский район. Из-за высоких температур, сильного ветра, гроз, отсутствия осадков удержать возгорание на малой площади пожарные не смогли, отметил Стрелковский. Огонь захватил территорию 18 тысяч гектаров, что составило 77% от общей площади пожаров, произошедших в 2023 году в Алтайском крае.

Тем не менее возгораний в регионе было почти вдвое меньше, чем в 2022-м. Всего было зафиксировано 276 случаев.

Справка: самый крупный пожар в Алтайском крае с начала 1990-х произошел в 1997 году, когда выгорело 136 тысяч гектаров леса. На втором месте – пожар 1996 года (45 тысяч гектаров). Затем идут возгорания 1999 и 2003 годов площадью более 30 тысяч гектаров. На пятом месте – пожар 2023-го в Егорьевском районе.

Причиной более половины возгораний в Алтайском крае в прошлом году стали грозы. Стрелковский обратил внимание, что число "грозовых" пожаров в регионе стремительно выросло за последние 10 лет.

В то же время причину более 40% случаев огненных ЧП установить так и не удалось. Но многие из них – дело рук человека. В 2023 году лесные инспекторы выявили семь виновников возгораний. А всего к административной ответственности привлекли 139 человек, нарушивших правила пожарной безопасности в лесах – они получили штрафы на общую сумму более 4 млн рублей, сообщил Стрелковский.

Готовы к стихии не были

Алтайский край в 2023 году не был готов к прохождению пожароопасного сезона, подчеркнул прокурор региона Антон Герман. Хотя в отчетных документах говорилось обратное.

"Несмотря на все доклады властей населенных пунктов о готовности к прохождению пожароопасного периода, многие из них готовы не были. Наглядно мы увидели это на примере Егорьевского района, когда по документам минерализованные полосы (очищенная от горючих материалов почва) были созданы во всех населенных пунктах, а по факту – не реализовано ни одной. Проблемы есть не только с минерализованными полосами, но и с уборкой сухой растительности, обустройством и содержанием противопожарных водоемов", – обратил внимание Антон Герман.

Факты, приведенные прокурором, вызвали сильное возмущение у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

"Если документы кто-то составил и подписал, взяв на себя ответственность, что что-то сделано, а по факту оно не сделано – ну это же преступление! На это надо обратить внимание", – прокомментировал Виктор Томенко, призвав усилить надзор за выполнением мероприятий по профилактике пожаров.

"Упускаем драгоценное время"

Прокурор рекомендовал провести техническое обследование энергетической инфраструктуры, так как ее ненадлежащее состояние усугубляет ситуацию с огнем. Спикер привел в пример Красноярский край, где весной 2022 года из-за перехлеста проводов произошло замыкание, которое затем привело к крупному возгоранию.

Антон Герман выдвинул еще ряд "пожарных" инициатив.

"Масштабные по последствиям стихии возникают в основном на юге региона: в Угловском, Егорьевском районах. Нужно проработать вопрос об усилении группировки в этой части края. Приобретение дополнительной техники (о чем сообщил во время заседания глава Минприроды) погоды не сделает. В прошлом году пожар распространялся молниеносно. Мы много времени тратим на то, чтобы собрать группировку, упуская драгоценное время", – подчеркнул прокурор.

Кроме того, мешает бороться с огнем изношенность и отсутствие сетей противопожарного водоснабжения, а также недостаточное их финансирование, отметил глава регионального ГУ МЧС Александр Макаров. Есть и сложности с созданием противопожарных барьеров.

"По закону расстояние от зданий до границ лесов должно составлять не менее 50 метров. Во многих населенных пунктах этого нет. При этом муниципалитеты не могут вырубать деревья, так как они находятся на землях лесного фонда. Минприроды также это не может сделать из-за отсутствия нормативных документов и финансирования", – подчеркнул Макаров.

Глава регионального МЧС перечислил и другие проблемы, вызывающие серьезные опасения у спасателей. В их числе – несвоевременное создание (обновление) вокруг населенных пунктов противопожарных полос (они должны быть шириной не менее 10 метров) и других противопожарных барьеров.

Непонятно кому тушить

Одна из многолетних проблем, на которую также обратили внимание участники совещания – отсутствие официального органа, который отвечает за тушение именно ландшафтных (природных) пожаров. Сегодня этот вид возгораний находится в ведении Минприроды, однако полномочиями, позволяющими министерству проводить мероприятия по их тушению, оно не наделено.

"Как мы дожили до 2024 года и до сих пор не знаем, какой орган уполномочен на организацию тушения пожаров", – снова возмутился Виктор Томенко, поручив проработать и этот вопрос.

Есть также трудности с оповещением и информированием населения о ЧП. По словам Макарова, отсутствие полного охвата людей при ЧС осложняет эвакуацию из опасной зоны, что показали прошлогодние крупные пожары в Егорьевском и Михайловском районах.

Лес в Михайловском районе заполыхал 15 июля 2023 года в результате неблагоприятных погодных условий. ЧП осложнялось сильным ветром и 30-градусной жарой. Площадь, пройденная огнем, составила 2631 га. Пламя удалось локализовать и предотвратить дальнейшее распространение.

Примечательно, что в 2024 году Алтайский край не получил средства из федерального бюджета на содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения. В прошлом году краю выделили на эти цели из федерального бюджета 25 млн рублей. В этом финансирование ляжет на плечи краевых автономных учреждений (речь идет о затратах в 62 млн рублей), сообщил врио главы регионального Минприроды Андрей Стрелковский.

Еще одна проблема, которая помешает тушению возгораний в предстоящем пожароопасном сезоне, – большое количество ветровала. Он образовался в лесах после сокрушительного урагана в ноябре 2023 года. Со слов врио главы Минприроды речь идет более чем о 300 тысячах кубометров леса.

"Древесина не только будет мешать пожароопасному сезону и проезду техники, но и является своего рода горючим материалом", – отметил Стрелковский.

Однако убрать повальную древесину (даже половину) из леса нельзя – не позволяет закон. Сейчас в регионе разрабатывают соответствующие поправки, которые позволят провести санитарную чистку леса.

Как готовятся к пожарам в 2024 году

В 2024 году на охрану лесных пожаров из федерального бюджета выделят 128,7 миллиона рублей (как и в 2022-м), сообщил Андрей Стрелковский. Более половины из этой суммы – 61,8 млн рублей – потратят на проведение авиационного мониторинга и лишь пятую часть – непосредственно на тушение пожаров (25,4 млн).

В этом году на треть увеличат количество патрулирований лесов – до 1,9 тысячи. Усилят и надзор с неба: до 650 авиационных часов вместо 600 в 2020-м.

Западные районы, где чаще всего происходят пожары, дополнительно оснастят восемью единицами лесопожарной техники, добавил чиновник.

Кроме того, на границе с Казахстаном, откуда часто приходит стихия, увеличат до 300 метров противопожарный разрыв. Соответствующий приказ вступит в силу уже во втором-третьем квартале 2024 года.