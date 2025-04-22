В Алтайском крае за сутки потушили 84 пожара
На жилую застройку пришлось 13 возгораний
22 апреля 2025, 09:31, ИА Амител
Фото: Guido Jansen / unsplash.com
В Алтайском крае за 21 апреля потушили 84 пожара, 13 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания, сообщили в МЧС региона.
Одно из таких происшествий случилось в селе Последниково Ельцовского района. Там на частном подворье горели гараж, углярка и дровяник.
Огонь прошелся по площади 70 кв. м и повредил стены, а также уничтожил перекрытия и крыши построек. Пострадавших нет.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи", – рассказали в ведомстве.
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