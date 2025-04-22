В Алтайском крае за сутки потушили 84 пожара

На жилую застройку пришлось 13 возгораний

22 апреля 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В Алтайском крае за 21 апреля потушили 84 пожара, 13 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания, сообщили в МЧС региона.

Одно из таких происшествий случилось в селе Последниково Ельцовского района. Там на частном подворье горели гараж, углярка и дровяник.

Огонь прошелся по площади 70 кв. м и повредил стены, а также уничтожил перекрытия и крыши построек. Пострадавших нет.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи", – рассказали в ведомстве.