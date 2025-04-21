На Алтае мужчина погиб при пожаре из-за неосторожного курения

В результате возгорания в частном жилом доме обрушилась кровля

21 апреля 2025, 10:14, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Косихинском районе на станции Баюново 20 апреля вспыхнул пожар в частном жилом доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Здание горело внутри, а также полыхала крыша. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. Огонь потушили на площади 24 "квадрата". На месте работали четыре специалиста на трех единицах техники.

"В ходе тушения под обрушившимся перекрытием обнаружен погибший 64-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Ранее мужчина погиб при пожаре на двух частных подворьях в Камне-на-Оби. Инцидент случился 19 апреля на улице Никитина. На одном участке горели надворные постройки и дом, на другом – веранда дома.