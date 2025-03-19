В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 11 пожаров

Большая часть из произошедших возгораний пришлась на жилой сектор

19 марта 2025, 09:35, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 18 марта потушили 11 пожаров, восемь из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в Заринске на улице Интернациональной. Там горела баня.

На месте работали шесть человек на двух единицах техники. Они потушили огонь на 30 "квадратах". Повреждены кровля и потолочное перекрытие.

"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.