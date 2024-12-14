В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 13 пожаров

Самый крупный из них — в Поспелихинском районе

14 декабря 2024, 12:55, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 13 декабря потушили 13 пожаров. Восемь из них произошли в жилом секторе, в Барнауле ликвидировали три возгорания.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, самый крупный пожар за минувшие сутки случился в поселке 12 лет Октября Поспелихинского района. Там горела крыша одноэтажного дома на 80 "квадратах".

"В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены дома. Погибших и пострадавших нет. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем", – рассказали в ведомстве.