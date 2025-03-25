В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 14 пожаров

На жилой сектор пришлось только четыре возгорания

25 марта 2025, 09:35, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В Алтайском крае за 24 марта потушили 14 пожаров, в том числе четыре – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в поселке Лесная Поляна Первомайского района. Там горела кровля гаража на частном подворье, был риск распространения пламени на соседние строения.

Пожарные потушили огонь на площади около 32 кв. м. Повреждены кровля, потолочные перекрытия и личные вещи.

Работали на месте семь человек на трех единицах техники.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи", – отметили в МЧС.