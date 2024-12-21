В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 15 пожаров

Одно из возгораний случилось в селе Краснощеково

21 декабря 2024, 17:01, ИА Амител

Пожар / Фото: pxhere.com/ru/photo/1328700

В Алтайском крае за сутки 20 декабря потушили 15 пожаров, в том числе восемь – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть возгораний.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в селе Краснощеково.

Там на улице Решетникова горели надворные постройки. Пройденная огнем площадь составила около 56 "квадратов". Повреждены стены, потолочные перекрытия и личные вещи хозяев.

На месте работали четыре специалиста на двух пожарных машинах. Пострадавших нет. Причиной инцидента называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.