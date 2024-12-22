В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 17 пожаров
Одно из крупнейших возгораний случилось ночью в Барнауле
22 декабря 2024, 08:30, ИА Амител
За сутки 21 декабря в Алтайском крае ликвидировали 17 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В Барнауле потушили шесть возгораний. Одно из крупнейших случилось ночью на улице Правый берег пруда.
Пожар произошел в частном доме и надворных постройках. Специалисты первого пожарно-спасательного отряда локализовали огонь на площади около 250 "квадратов".
На месте работало семь пожарных расчетов и 35 человек личного состава. Пожарные эвакуировали из опасной зоны два газовых баллона. Пострадавших нет.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования", –рассказали в МЧС.
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