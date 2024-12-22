В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 17 пожаров

Одно из крупнейших возгораний случилось ночью в Барнауле

22 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

За сутки 21 декабря в Алтайском крае ликвидировали 17 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В Барнауле потушили шесть возгораний. Одно из крупнейших случилось ночью на улице Правый берег пруда.

Пожар произошел в частном доме и надворных постройках. Специалисты первого пожарно-спасательного отряда локализовали огонь на площади около 250 "квадратов".

На месте работало семь пожарных расчетов и 35 человек личного состава. Пожарные эвакуировали из опасной зоны два газовых баллона. Пострадавших нет.