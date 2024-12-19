В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 19 пожаров

Одно из крупнейших возгораний случилось в пригороде Барнаула

19 декабря 2024, 10:50, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 18 декабря потушили 19 пожаров, в том числе семь – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть возгораний.

Как сообщили в МЧС региона, один из крупнейших пожаров случился в пригородном поселке Березовка, где горели надворные постройки.

Огонь угрожал частному дому, но спасатели не допустили его распространения.

Площадь горения составила около 150 "квадратов". Повреждены кровля, стены и пол в бане, а также уничтожены сарай и углярка.

На месте работали десять человек личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет.

Предположительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.