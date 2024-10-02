В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 39 пожаров

Самое крупное возгорание случилось у села Краснощеково

02 октября 2024, 14:40, ИА Амител

Пожарные / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 1 октября потушили 39 пожаров, сообщили в МЧС региона.

"За 1 октября в Алтайском крае ликвидировано 39 пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В городе Барнауле произошло три пожара", – рассказали в ведомстве.

При этом более чем в 20 случаях горели мусор и сухая трава.

Самые крупные пожары случились вблизи села Краснощеково, где потушили растительность на площади около 900 "квадратов".

В Усть-Пристанском районе аналогичный пожар бушевал у села Коробейниково на 300 квадратных метрах.

Спасатели призвали жителей не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.