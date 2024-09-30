Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

Спасатели призывают не жечь костры и не бросать непотушенные спички и сигареты

30 сентября 2024, 16:23, ИА Амител

Инструменты пожарных / Фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность 4-го класса сохранится на большей части Алтайского края с 1 по 4 октября, предупредили в региональном МЧС.

"Высокий класс горимости прогнозируется на территории 33 муниципальных образований. В связи с установившейся жаркой, сухой и ветреной погодой возможно увеличение количества пожаров", – рассказали в ведомстве.

Спасатели напомнили, что природные возгорания крайне опасны. Они призвали не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

Только за 29 сентября в Алтайском крае потушили 28 пожаров, семь из них – в жилом секторе. Самые крупные пожары минувших суток – горение 300 "квадратов" сухой растительности в Локтевском районе близ поселка Кировского и возгорание на Барнаульской мебельной фабрике.