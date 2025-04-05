Горящую траву на 2 тысячах "квадратах" тушили рядом с алтайским селом

За сутки в алтайском крае потушили более 20 таких возгораний

05 апреля 2025, 17:31, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В Алтайском крае за сутки 4 апреля потушили 42 пожара, пять из которых – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали восемь возгораний.

Как сообщили в МЧС региона, более чем в 20 случаях горела сухая трава.

Самый крупный пожар случился в 3 км от села Захарово Рубцовского района. Пройденная огнем площадь составила около 2000 "квадратов". На месте работали шесть специалистов на двух единицах техники.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Ранее в МЧС сообщили, что в Алтайском крае ежедневно растет число возгораний прошлогодней травы. При этом совсем скоро число таких происшествий увеличится до 100–200 в сутки.