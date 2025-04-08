В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 67 пожаров

На жилой сектор пришлось только семь возгораний

08 апреля 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 7 апреля потушили 67 пожаров, сообщили в МЧС региона.

Из этого числа только семь возгораний пришлись на жилой сектор. В Барнауле ликвидировали шесть пожаров.

Одно из происшествий случилось вечером в поселке Новые Зори Павловского района – там открытым огнем горела часть двухквартирного жилого дома.

Огонь прошелся по площади около 18 "квадратов" и повредил стены, перекрытия, мебель и личные вещи в одной из квартир. На месте работали семь человек личного состава и четыре автоцистерны. Пострадавших нет.

"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что в Алтайском крае происходит все больше возгораний травы и мусора.