В Бийске 24 пожарных тушили горящие дом и гараж

Огонь прошелся по площади 160 "квадратов"

01 февраля 2025, 18:00, ИА Амител

Пожар в Бийске / Фото: МЧС Алтайского края

В Бийске в переулке Достоевского ночью 1 февраля потушили горящий дом и гараж, сообщили в МЧС Алтайского края.

На площади около 160 "квадратов" пострадали стены дома и крыши строений. С огнем боролись 24 специалиста на шести единицах техники.

"Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования (замыкание электропроводки в веранде дома)", – отметили спасатели.

Информация о пострадавших не уточняется.

31 января в алтайском селе Усть-Калманка при пожаре погибли три коровы.