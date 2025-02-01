В Бийске 24 пожарных тушили горящие дом и гараж
Огонь прошелся по площади 160 "квадратов"
01 февраля 2025, 18:00, ИА Амител
Пожар в Бийске / Фото: МЧС Алтайского края
В Бийске в переулке Достоевского ночью 1 февраля потушили горящий дом и гараж, сообщили в МЧС Алтайского края.
На площади около 160 "квадратов" пострадали стены дома и крыши строений. С огнем боролись 24 специалиста на шести единицах техники.
"Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования (замыкание электропроводки в веранде дома)", – отметили спасатели.
Информация о пострадавших не уточняется.
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