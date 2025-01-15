В Алтайском крае за сутки вспыхнуло семь пожаров

В двух случаях горели сараи

15 января 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за сутки 14 января потушили семь пожаров, в том числе шесть – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одного возгорание.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в райцентре Волчиха, где на частном подворье на 10 "квадратах" горел сарай.

Аналогичное происшествие случилось в поселке Рудник Алтайского района. Там огонь прошел по площади около 20 квадратных метров.