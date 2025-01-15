В Алтайском крае за сутки вспыхнуло семь пожаров
В двух случаях горели сараи
15 января 2025, 09:31, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
В Алтайском крае за сутки 14 января потушили семь пожаров, в том числе шесть – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одного возгорание.
Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в райцентре Волчиха, где на частном подворье на 10 "квадратах" горел сарай.
Аналогичное происшествие случилось в поселке Рудник Алтайского района. Там огонь прошел по площади около 20 квадратных метров.
"В обоих случаях предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – рассказали в ведомстве.
12:24:40 15-01-2025
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