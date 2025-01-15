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В Алтайском крае за сутки вспыхнуло семь пожаров

В двух случаях горели сараи

15 января 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com
Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за сутки 14 января потушили семь пожаров, в том числе шесть – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одного возгорание.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в райцентре Волчиха, где на частном подворье на 10 "квадратах" горел сарай. 

Аналогичное происшествие случилось в поселке Рудник Алтайского района. Там огонь прошел по площади около 20 квадратных метров.

"В обоих случаях предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – рассказали в ведомстве.

Алтайский край Пожары

Комментарии 1

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Гость

12:24:40 15-01-2025

Догоним и перегоним Калифорнию!

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