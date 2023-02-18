В Алтайском крае за сутки выявили больше 100 случаев ковида

Госпитализированы 14 человек

18 февраля 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 14 человек, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Выздоровели в регионе ещё 99 пациентов. Летальных исходов на сегодня не зарегистрировали.

В целом по стране за сутки насчитали 15 318 заболевших и 36 смертей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за неделю заметно снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом.