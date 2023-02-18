В Алтайском крае за сутки выявили больше 100 случаев ковида
Госпитализированы 14 человек
18 февраля 2023, 21:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 14 человек, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".
Выздоровели в регионе ещё 99 пациентов. Летальных исходов на сегодня не зарегистрировали.
В целом по стране за сутки насчитали 15 318 заболевших и 36 смертей.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за неделю заметно снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом.
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