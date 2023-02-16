В Алтайском крае за неделю заметно снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Респираторными инфекциями заболело на 3,4 тысячи жителей меньше, чем неделей ранее

16 февраля 2023, 06:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Алтайском крае продолжает снижаться, следует из еженедельного отчёта регионального Роспотребнадзора. По данным ведомства, в течение недели с 6 по 12 февраля в регионе заболело 20 тысяч человек.

Это на 14% меньше, чем специалисты зарегистрировали семью днями ранее. В течение недели с 30 января по 5 февраля в Алтайском крае выявили 23,4 тысячи заболевших. Таким образом, за неделю прирост заболеваемости снизился на 3,5 тысячи случаев.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что у заболевших чаще всего выявляют вирусы гриппа A(H1N1)09 (свиной) и B, а также негриппозные инфекции – метапневмовирусы. Примечательно, что неделей ранее в лабораториях выявляли немного другой состав инфекций: тогда ведомство сообщало лишь о гриппе B и риновирусах.

Из-за эпидситуации в Алтайском крае полностью закрыто четыре школы: в Алейском, Егорьевском, Троицком и Целинном районах. В этих школах из-за болезни отсутствует более 20% детей. Частично закрыто 338 классов в 96 школах и 207 групп в 120 детсадах.

Кстати, спад заболеваемости в начале февраля в беседе с amic.ru прогнозировал главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. Он предупредил, что снижение – процесс небыстрый и может занять до четырёх недель. А это значит, что эпидемия ОРВИ и гриппа в Алтайском крае закончится не раньше начала марта.