В Алтайском крае за воскресенье потушили 30 пожаров

12 возгораний произошло в жилом секторе

17 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Пожарные МЧС России / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 16 июня потушили 30 пожаров, из них три – в Барнауле, сообщили в МЧС региона.

Из общего числа 12 возгораний произошло в жилом секторе.

В западных районах Алтайского края по 17 июня включительно сохраняется высокая пожароопасность из-за установившейся сухой погоды.

Жителям необходимо соблюдать меры безопасности: не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты.