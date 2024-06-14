Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В МЧС призвали быть осторожнее с огнем

14 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Пожарные / Источник фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность ожидается в западных районах Алтайского края с 15 по 17 июня, сообщили в МЧС региона.

В частности, речь идет о Ключевском районе.

"Несмотря на дождливое небо в краевой столице, местами по краю из-за установившейся сухой погоды возможно увеличение количества пожаров", – отметили спасатели.

В ведомстве напомнили, что природные пожары крайне опасны, и во избежание происшествий призвали не сжигать мусор, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

Ранее метеоролог "Яндекс Погоды" Александр Варенцов предсказал увеличение количества смерчей в Сибири.