В Алтайском крае задержали рецидивиста с пакетом конопли

Возбуждено уголовное дело

03 декабря 2024, 14:35, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В селе Завьялово полицейские задержали местного жителя за хранение запрещенных веществ, сообщили в МВД Алтайского края.

31-летнего неоднократно судимого мужчину поймали во время ночного патрулирования. В руках у него был пакет с коноплей, который он разорвал при виде стражей порядка.

Экспертиза показала, что в пакете было 92 г запрещенного вещества.

Сельчанин признался, что нарвал растение для личного употребления возле дома по соседству. Возбуждено уголовное дело.