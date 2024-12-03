В Алтайском крае задержали рецидивиста с пакетом конопли
Возбуждено уголовное дело
03 декабря 2024, 14:35, ИА Амител
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
В селе Завьялово полицейские задержали местного жителя за хранение запрещенных веществ, сообщили в МВД Алтайского края.
31-летнего неоднократно судимого мужчину поймали во время ночного патрулирования. В руках у него был пакет с коноплей, который он разорвал при виде стражей порядка.
Экспертиза показала, что в пакете было 92 г запрещенного вещества.
Сельчанин признался, что нарвал растение для личного употребления возле дома по соседству. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии 0