В Алтайском крае зафиксировали первый случай массовой гибели пчел

В Россельхознадзор обратился пчеловод из села Новотырышкино

18 июня 2025, 08:51, ИА Амител

Пчела / Фото: unsplash.com / Ankith Choudhary

Первый случай массового мора пчел в 2025 году зафиксировали в Алтайском крае. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

В ведомство обратился житель села Новотырышкино Смоленского района, пчеловод Владимир Тырышкин. У него 40 ульев стоят на приусадебном участке. Сельчанин рассказал агентству, что насекомые начали гибнуть утром 13 июня, и мор продолжается. По мнению пчеловода, причина кроется в обработке пестицидами близлежащих полей. С его слов, о проводимых процедурах не оповестили должным образом. 16 июня мужчина сдал подмор на анализы и написал обращение в краевое управление Россельхознадзора по Алтайскому краю.

В пресс-службе ведомства отметили, что это первый и пока единственный сигнал о массовом море пчел в 2025 году. При этом глава Новотырышкинского сельсовета Людмила Аханова рассказала изданию, что ей известно как минимум о четырех пострадавших пасеках, две из которых содержат по 100 пчелосемей.

С ее слов, в последний раз пчелиный мор в Новотырышкино случился в 2022 году. Как выяснилось, насекомые пострадали из-за обработки полей пестицидами. Как отметила Аханова, село окружают поля с разными медоносными культурами. Среди них есть и рапс, который считается самым опасным для пчел. За этим растением охотится множество насекомых-вредителей, и в течение лета аграрии проводят до шести обработок пестицидами. Для сравнения: гречиху в благополучные сезоны можно не протравливать вообще.