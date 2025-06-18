В Алтайском крае зафиксировали первый случай массовой гибели пчел
В Россельхознадзор обратился пчеловод из села Новотырышкино
18 июня 2025, 08:51, ИА Амител
Первый случай массового мора пчел в 2025 году зафиксировали в Алтайском крае. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.
В ведомство обратился житель села Новотырышкино Смоленского района, пчеловод Владимир Тырышкин. У него 40 ульев стоят на приусадебном участке. Сельчанин рассказал агентству, что насекомые начали гибнуть утром 13 июня, и мор продолжается. По мнению пчеловода, причина кроется в обработке пестицидами близлежащих полей. С его слов, о проводимых процедурах не оповестили должным образом. 16 июня мужчина сдал подмор на анализы и написал обращение в краевое управление Россельхознадзора по Алтайскому краю.
В пресс-службе ведомства отметили, что это первый и пока единственный сигнал о массовом море пчел в 2025 году. При этом глава Новотырышкинского сельсовета Людмила Аханова рассказала изданию, что ей известно как минимум о четырех пострадавших пасеках, две из которых содержат по 100 пчелосемей.
С ее слов, в последний раз пчелиный мор в Новотырышкино случился в 2022 году. Как выяснилось, насекомые пострадали из-за обработки полей пестицидами. Как отметила Аханова, село окружают поля с разными медоносными культурами. Среди них есть и рапс, который считается самым опасным для пчел. За этим растением охотится множество насекомых-вредителей, и в течение лета аграрии проводят до шести обработок пестицидами. Для сравнения: гречиху в благополучные сезоны можно не протравливать вообще.
08:56:45 18-06-2025
НАКАЗАЛИ ВИНОВНЫХ?
Из года в год одно и то же! Властям надо принимать решительные меры,иначе то,чем гордится край,просто может исчезнуть!
Власти должны обратить внимание на этот вопрос.
09:11:22 18-06-2025
"40 его ульев стоят на приусадебном участке." - вот и пусть пчёлы собирают мёд с этого приусадебного участка. Хочет больше мёда - пусть выкупает близлежащие поля и садит там медоносы. А то придумал халявную пыльцу таскать. Фермеры откуда знают что ушлый пчеловод растаскивает ихних нектар? У фермера есть поля, он их обрабатывает, а если кто-то ихний нектар ворует - тот подохнет смертью вора.
10:07:23 18-06-2025
Дубина ты!
Пчелы нужны для опыления растений.
Есть такое умное слово "симбиоз". Но тебе оно не известно, это точно!
Надо книжки умные читать, а не инете торчать.
10:28:14 18-06-2025
Гость (10:07:23 18-06-2025) Дубина ты!Пчелы нужны для опыления растений.Есть так... Ещё один любитель халявы обозначился.
Если поле фермера, то сам фермер заводит пчёл и собирает мёд со своего поля. И запирает пчёл на время обработки. А всякие халявщики, которые лишают фермера дополнительного заработка на мёде, получают по сопатке путем передыхания воровских пчёл.
15:20:23 18-06-2025
9 (10:28:14 18-06-2025) Ещё один любитель халявы обозначился.Если поле фермера, ... Сами заводят пчел? Забот ему мало, что ли? А вот то, что некоторые специально договариваются с пасечниками о вывозе ульев в поля для опыления - это есть.
01:39:35 21-06-2025
Гость (10:07:23 18-06-2025) Дубина ты!Пчелы нужны для опыления растений.Есть так... Я не питаюсь цветками
11:24:02 18-06-2025
7 (09:11:22 18-06-2025) "40 его ульев стоят на приусадебном участке." - вот и пусть ... По действующему законодательству фермер ОБЯЗАН предупреждать о том, что он планирует обработку своих полей. Вот и всё.
14:06:51 18-06-2025
Мимопроходящий (11:24:02 18-06-2025) По действующему законодательству фермер ОБЯЗАН предупреждать... Идиоты не понимают, что фермер будет протравливать урожай постоянно по мере необходимости?
Дохлые пчёлы это недостаточное предупреждение не суваться на фермерские поля?
Поле фермера, всё что растёт на поле тоже фермера, включая нектар. И фермер его будет собирать сам своими пасеками, а не пришлые пчелососки.
14:53:12 18-06-2025
9 (14:06:51 18-06-2025) Идиоты не понимают, что фермер будет протравливать урожай по...
Еще раз для неумеющих читать :
"1 сентября 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 10.07.2023 № 306-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.2 Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и статью 16 Федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации», который уточняет сроки информирования пчеловодов о применении пестицидов и агрохимикатов при обработке полей.
Согласно новым требованиям аграрии должны будут сообщать об обработке полей пестицидами и агрохимикатами не ранее, чем за 10 дней и не позднее, чем за 5 дней до ее начала."
Не была бы эта власть столь беззуба - сидел бы ты давно на паперти, фермер-прости-господи.
15:56:13 18-06-2025
9 (14:06:51 18-06-2025) Идиоты не понимают, что фермер будет протравливать урожай по... Гибель пчел - это индикатор. Основной удар пестицидами принимают на себя люди, в особенности дети и беременные женщины. Да сразу люди не умирают, но здоровье людей в тысячи раз ценнее любого рапса. 1) Рапсовые поля надо размещать на отдалении от населенных пунктов. 2) Обрабатывать пестицидами 3 -го и 4-го поколений, а не дешевыми 1 -го и 2-го, которые на порядок вреднее для здоровья людей и пчел.
11:53:44 18-06-2025
Наказали бы серьезно хотя бы один раз виновных, другим наука была бы. Или Алтайский мед уже не в чести? Рапс нужнее? Почему разрешают использовать такие ядовитые вещества? Где пчеловодам искать защиту?