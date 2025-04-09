Крестьяне и пчеловоды региона заключили перемирие после пятилетней войны

09 апреля 2025, 09:15, ИА Амител

Пленарная дискуссия / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Каждый год в Алтайском крае повторяется один и тот же сценарий: поля обрабатывают от вредителей, а вместе с ними гибнут полезные пчелы. Пасечники винят аграриев в безответственности, а крестьяне пчеловодов – в жадности. Но 4 апреля в Барнауле подписали соглашение, которое может изменить ситуацию. Организовали это мероприятие Союз крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, региональный координационный совет по развитию пчеловодства и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Предваряла подписание документа бурная дискуссия, на которой обе стороны высказали наболевшее. Подробнее – в нашем материале.

Поле битвы – рапс

Остро вопрос о массовой гибели пчел в Алтайском крае встал с 2019 года, когда аграрии начали наращивать посевной клин рапса. Эту медоносную сельхозкультуру любят как пчелы, так и опасные вредители: сегодня поле чистое, а завтра уже может быть усыпано гусеницами. Если оперативно не принять меры, через несколько часов от посадок ничего не останется. Поэтому крестьяне принимают решение об обработке пестицидами и агрохимикатами незамедлительно, зачастую уже на следующий день.

Закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами требует, чтобы фермеры предупреждали о таких обработках жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров, через СМИ не ранее чем за десять и не позднее чем за пять дней. Однако не всегда у крестьян есть возможность уложиться в эти сроки и сохранить урожай. Поэтому многие крестьяне дают заранее объявление в газете, но точные даты обработки хозяйства не указывают. Как итог, вместе с вредителями гибнут и пчелы.

Еще одна проблема: полеводы применяют пестициды высокого класса опасности, хотя есть более щадящие для полосатых тружениц. Агрохимикаты первого и второго класса для обработки сельскохозяйственных культур не запрещены, но для пчел они смертельны.

"Но что мы массово отмечали в прошлом году, и это повторялось, – это применение пестицидов с нарушением регламента. Тех, которые на пчелоопыляемых культурах применять нельзя. А делали это крестьяне по простой причине: эти препараты сильнее действуют на насекомых, вот и старались использовать что помощнее, чтобы, так сказать, сразу исправить проблему", – сообщил замруководителя регионального Россельхознадзора Владимир Овсянников.

Спикер признает, что количество пострадавших пасек из-за обработок полей снижается: если в 2016 году протравы были зафиксированы в 16 районах, то в 2024-м таких районов было семь. По словам Владимира Овсянникова, снижения гибели пчел удалось достичь благодаря налаживанию контакта между растениеводами и пасечниками, а также внедрению Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Сатурн".

В эту систему аграрии тоже обязаны вносить данные о запланированном применении агрохимикатов на полях с указанием координат. И все же многие крестьяне пока игнорируют и это требование. Самыми "горячими точками", откуда чаще всего приходят сообщения о пчелиных потерях, остаются Усть-Пристанский, Советский, Целинный, Кытмановский и Алейский районы.

"Пчелоцыгане" и "партизаны"

У фермеров тоже есть претензии к пчеловодам. Не ко всем, а к тем, которых они называют "пчелоцыганами" и "партизанами". Это незарегистрированные пасечники, которые по халатности или умышленно размещают ульи рядом с полями непосредственно перед обработкой, при этом не уведомляют растениеводов. А после подают на них в суд из-за гибели пчел и в итоге зарабатывают больше, чем на продаже меда, пользуясь лазейками в законе.

"Те, кто серьезно занимается полеводством, заинтересованы в договорах с пчеловодами. Нам это выгодно: пчелы опыляют растения и повышают урожайность. Но есть одна огромная проблема – "партизаны". Пасечников нужно законодательно обязать заключать договоры с нами, аграриями, ведь они предприниматели, как и мы. И уже в этом документе стороны определят порядок взаимодействия и оповещения, который удобен всем. Но пока требования предъявляются только к крестьянам", – подчеркивает председатель сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива "Колос" Алтайского края Олег Махнаков.

Эту точку зрения разделяет и председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Никита Кожанов. По его мнению, пчеловоды и аграрии должны находиться в равных условиях и учиться вести переговоры.

"Наше хозяйство, к примеру, успешно сотрудничает с пчеловодом с 2011 года. У нас давние договоренности, и по большому счету все эти формальные оповещения нам не особо нужны – мы работаем цивилизованно. Тем не менее все требования закона по информированию через СМИ и внесению данных в информационные системы мы выполняем. Знаете зачем? Чтобы от тех же "пчелоцыган" защититься! Он приедет, втихушку свои ульи рядом с полем поставит во время обработки, а потом нас по судам затаскает!" – подчеркнул Кожанов.

Путь к "медовому миру"

Взаимные претензии и нежелание идти на компромисс ни к чему не приведут, уверен заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин. В результате таких войн страдают все: гибнут пчелы, фермеры теряют урожай, пчеловоды – доход, а экосистема – своих главных опылителей.

"Путь только один – идти навстречу друг другу. Все просто, и это уже звучало. Нужно использовать биопрепараты и менее токсичные средства защиты, соблюдать законы, предупреждать друг друга: одна сторона рассказывает, где стоит, вторая – что собирается делать. А растениеводам – задуматься и о посеве культур для медосбора. И главное – заключать договоры о сотрудничестве, в том числе об опылении", – заявил Халин.

Многие пчеловоды годами просят перейти на более щадящие методы обработки. Особенно те, у кого большие пасеки, говорит председатель ассоциации "Координационный совет по развитию пчеловодства по Алтайскому краю" Маргарита Прохорова. Она подчеркивает: если пасека стационарная, земля оформлена и документы в порядке, владелец вообще не обязан ее перевозить.

"Закрывать пчел в ульях во время обработки – не выход, это приведет к их гибели. Наша позиция проста: используйте биопрепараты или химикаты 3-го и 4-го класса опасности. Они и урожай сохраняют, и нашу фауну не губят – не только пчел, но и других полезных насекомых", – обратилась к аграриям Прохорова.

Вместо войн она предложила переходить на партнерские отношения, которые позволят больше заработать всем. Речь идет о контрактном опылении, когда пчеловоды вывозят ульи на поля, и за это еще получают от фермеров оплату. При этом и крестьяне в выигрыше.

"Мы – с медом, аграрии – с отличным урожаем благодаря опылению. Мы очень хотим изменить саму риторику этого вопроса, перейти от конфликта к партнерству", – говорит Маргарита Прохорова.

Важность пчел для края невозможно переоценить, подтверждает и.о. заместителя декана биолого-технологического факультета АГАУ Алексей Попеляев. По его словам, у Алтайского края самая большая пашня в России, и без пчел региону просто не обойтись. Опыление пчелами увеличивает семенную продуктивность растений и, соответственно, урожайность таких сельскохозяйственных культур, как рапс, подсолнечник и гречиха, которой Алтайский край кормит всю страну.

"По данным Минсельхоза, в 2023 году в крае было 720 тыс. га гречихи, почти 785 тыс. га подсолнечника, 163 тыс. га рапса. Для нормального опыления всего этого нужно: гречихе – почти 1,5 миллиона пчелосемей, подсолнечнику – около 400 тысяч, рапсу – более 160 тысяч. При этом нужно учесть, что гречиха и подсолнечник цветут в одно время. То есть, грубо говоря, одномоментно нам нужно около двух миллионов пчелосемей. И это я посчитал по самому минимуму", – обрисовал картину Попеляев.

Сейчас, по официальной статистике Алтайкрайстата, в регионе всего около 196 тысяч пчелосемей, которые дают около пяти тысяч тонн товарного меда. В реестре – семь тысяч пчеловодов, привел данные ученый. Впрочем, на деле их не меньше 15 тысяч: "просто две трети из них себя никак не показывают", отметил Попеляев. И чтобы вывести этих "невидимых" пчеловодов из тени и наладить взаимодействие, нужно развивать контрактное опыление, уверен специалист.

Подписание соглашения / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Соглашение о сотрудничестве

С этим мнением согласились и сами участники процесса. 4 апреля Союз крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края и региональная ассоциация "Координационный совет по развитию пчеловодства" подписали соглашение о сотрудничестве. Всем сторонам придется научиться не только слушать, но и слышать друг друга, идти на компромиссы и, что самое важное, – нести ответственность за свои действия. В частности, документ предполагает своевременные оповещения об обработках и популяризацию опыления.

"Говорить, что это панацея от всех бед, пока рано. Но любое большое дело начинается с малого. Мы сошлись во мнении, что пчеловодам крайне важна безопасность их работы, а аграриям – получение достойного урожая. И для достижения этих целей нам необходимо находить точки соприкосновения", – подчеркнула Маргарита Прохорова.

Безусловно, это шаг вперед, но пока это лишь декларация о намерениях. Станет ли она реальным инструментом для прекращения "пчелиных войн", покажет время и готовность участников рынка следовать договоренностям.