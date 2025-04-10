В Алтайском крае заключили соглашение о стабилизации цен на молоко и масло
Такая мера должна сделать социально значимые товары более доступными для жителей региона
10 апреля 2025, 10:50, ИА Амител
9 апреля власти Алтайского края заключили соглашение о стабилизации цен на молоко и масло с федеральной торговой сетью "Пятерочка". Максимальный размер торговой наценки в магазинах сети теперь не должен превышать 5%. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.
Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края предложило торговым сетям заключить меморандумы об ограничении наценок на отдельные позиции продовольственных товаров. Итогом проделанной работы стало соглашение между правительством Алтайского края и федеральной торговой сетью "Пятерочка".
Чтобы стабилизировать розничные цены, торговая сеть должна устанавливать максимальные размеры наценок на молоко и сливочное масло, которые не превышают 5% к отпускным ценам производителей.
"Такая мера должна способствовать стабилизации цен на социально значимый товар и повысить его доступность для жителей региона", – уточнили в ведомстве.
Соглашение действует до конца 2025 года.
11:00:17 10-04-2025
Проверим по факту..
11:09:06 10-04-2025
Какая то мышиная возня.Уже в который раз заключаются все эти ограничения?Где какой то результат?
11:12:14 10-04-2025
мой кот пить это молоко отказался напрочь...купил в деревне из под коровки-пьет с удовольствием...субстанцию называемую маслом-я жрать давно перестал...
11:46:29 10-04-2025
Где вы видели натуральное молоко и масло?
12:41:56 10-04-2025
Ведомство балаболов. Сперва цена выросла, а потом её соглашением укрепили
12:52:36 10-04-2025
Всегда в сетях наценка на базовый набор (хлеб, молоко, сахар...) была минимальная, это якорь для потока покупателей. Надо производителей проверять, почему скупают по 20р литр, а продают по 100 (причем воду белого цвета, а уже не молоко), наценка 500%!.
16:42:10 10-04-2025
Гость (12:52:36 10-04-2025) Всегда в сетях наценка на базовый набор (хлеб, молоко, сахар... Молоко с рук брать это самый отличный вариант, для тех, кого не смущается, что молоко без термообработки и прочего. Но, взгляните на экономику себестоимости. Допустим, на примере щебня.
Тонна 10 тонн щебня сейчас с доставкой стоит Минимум 2 000 руб. Один килограмм - 2 рубля. И вы, допустим себе домой его привезли и решили красиво пофасовать и попродавать. Надо купить новый мешок партию, накидать туда с кучи щебня, взвесить и зашить его ниткой. Поднять и загрузить в машину.
Если мешок, допустим 25кг, его себестоимость чисто материала 50руб. По чём продадите 10 мешков человеку если приедет. С учётом, что ему надо 250кг его загрузить? За 100 рублей мешок? Сколько заработаете с 10 мешков устроит (целых 300 руб.)?
Надо ещё купить лопату, весы, нитку, машинку для нитки. Выделить место под материалы.
Это ещё не надо тёплое помещение с крышей, люди-исполнители, которым платить з/п, налоги, люди, которые сопутствуют этим продажам (бухгалтера, логисты)... Этот товар не портится!!! Не выльется (знаю, как ночью на пивоварне шланг у бака порвался и 3 тонны пива в канализацию вытекло в полу).
Итак, к примеру, на Ozon самый дешёвый мешок нашёл за 700 руб. 25 кг. При себестоимости щебня 50 руб.
Теперь понятно? Слишком много посредников от коровы до потребителя.
Про щебень неплохая идея, возьмите на заметку :) Но большие продажи не гарантирую.
16:52:48 10-04-2025
Гость (16:42:10 10-04-2025) Молоко с рук брать это самый отличный вариант, для тех, кого... И тут Остапа понесло... (с)
14:14:53 10-04-2025
Что ни день, то новость. Подписывают соглашения то о росте зарплат, то о снижении цен.
16:54:40 10-04-2025
Розовые очки губера (14:14:53 10-04-2025) Что ни день, то новость. Подписывают соглашения то о росте з... Работа у них такая. Чем больше подпишешь, тем лучше работаешь. Это же ни у заводского станка стоять, ни на тракторе работаешь, ни коров доишь.....как докажешь, что хорошо работаешь-только количеством подписанных бумаг. А содержание-неважно:бумага всё терпит!
21:04:23 10-04-2025
Тут рассказали про щебень,решили заступиться за магазин,да. Я тоже приведу пример хотя бы с заваркой Гринфилд стоит под 400р и за 400р они захотели такую цену поставить , я не думаю что простой трудяга его пойдёт покупать,а через день этой заварки ставят цену 260р , люди конечно возьмут и я куплю. И что вы думаете магазин что то потеряет?Нет,он так же останется в наваре. Это говорят сами же продавцы ,что магазин в минуса не уйдет,потому что берёт товар крупными партиями. А мы простой народ за всё переплачивает и не на 100% а больше.
21:23:46 10-04-2025
Правительство АК просто обязано всеми мерами поддерживать рост производства, а не пытаться торговаться.
Правительству АК можно рекомендовать изучить экономику торговой сети "Ярче" и ее партнеров поставщиков. Цена на молоко в сети Ярче на 40% ниже, чем в других сетях при равном качестве, например, сейчас Томское молоко 2,5% в Ярче стоит 66 рублей, а молоко Белый замок Заринск в других сетях - 92 рубля.