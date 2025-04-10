В Алтайском крае заключили соглашение о стабилизации цен на молоко и масло

Такая мера должна сделать социально значимые товары более доступными для жителей региона

10 апреля 2025, 10:50, ИА Амител

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

9 апреля власти Алтайского края заключили соглашение о стабилизации цен на молоко и масло с федеральной торговой сетью "Пятерочка". Максимальный размер торговой наценки в магазинах сети теперь не должен превышать 5%. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края предложило торговым сетям заключить меморандумы об ограничении наценок на отдельные позиции продовольственных товаров. Итогом проделанной работы стало соглашение между правительством Алтайского края и федеральной торговой сетью "Пятерочка".

Чтобы стабилизировать розничные цены, торговая сеть должна устанавливать максимальные размеры наценок на молоко и сливочное масло, которые не превышают 5% к отпускным ценам производителей.

"Такая мера должна способствовать стабилизации цен на социально значимый товар и повысить его доступность для жителей региона", – уточнили в ведомстве.

Соглашение действует до конца 2025 года.