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В Алтайском крае закрыто 11 участков дорог из-за паводка

По двум трассам проезд ограничен только для грузовиков

08 апреля 2024, 13:15, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края
Паводок в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае 8 апреля из-за паводка и таяния снега остаются закрытыми 11 дорог, сообщили в региональном Минтрансе.

Проезд недоступен по следующим участкам:

  • подъезд к селу Хабары из-за угрозы подмыва дороги; 
  • Алейск – Безголосово – К-13 из-за затопления низководного моста между Алейском и Безголосово;
  • Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области между Славгородом и Бурсолью в Славгородском районе; 
  • Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское из-за разрушения насыпи земляного полотна между селами Ащегуль и Каип; 
  • Поспелиха – Новичиха – Волчиха из-за разрушения земляного полотна между Селиверстово и границей с Новичихинским районом; 
  • Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области между селами Бор-Форпост Волчихинского района и Ракиты Михайловского района; 
  • Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород между Нижней Суеткой и Знаменкой; 
  • Шарчино – Тюменцево – Рыбное в Тюменцевском районе между Вознесенским и Шарчино; 
  • подъезд к селу Кадниково Мамонтовского района; 
  • Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай проезд ограничен для грузового транспорта массой более 10 тонн; 
  • Урожайный – Стуково – Новые Зори вдоль дамбы в поселке Комсомольском ограничен проезд грузовиков массой более 10 тонн. 

Также в крае с 8 апреля по 7 мая закрыли ряд региональных и муниципальных дорог для грузовиков. Это ежегодная мера для весенней просушки дорожного полотна.

Алтайский край Паводок дорожное движение
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