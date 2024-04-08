В Алтайском крае закрыто 11 участков дорог из-за паводка

По двум трассам проезд ограничен только для грузовиков

08 апреля 2024, 13:15, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае 8 апреля из-за паводка и таяния снега остаются закрытыми 11 дорог, сообщили в региональном Минтрансе.

Проезд недоступен по следующим участкам:

подъезд к селу Хабары из-за угрозы подмыва дороги;

Алейск – Безголосово – К-13 из-за затопления низководного моста между Алейском и Безголосово;

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области между Славгородом и Бурсолью в Славгородском районе;

Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское из-за разрушения насыпи земляного полотна между селами Ащегуль и Каип;

Поспелиха – Новичиха – Волчиха из-за разрушения земляного полотна между Селиверстово и границей с Новичихинским районом;

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области между селами Бор-Форпост Волчихинского района и Ракиты Михайловского района;

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород между Нижней Суеткой и Знаменкой;

Шарчино – Тюменцево – Рыбное в Тюменцевском районе между Вознесенским и Шарчино;

подъезд к селу Кадниково Мамонтовского района;

Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай проезд ограничен для грузового транспорта массой более 10 тонн;

Урожайный – Стуково – Новые Зори вдоль дамбы в поселке Комсомольском ограничен проезд грузовиков массой более 10 тонн.

Также в крае с 8 апреля по 7 мая закрыли ряд региональных и муниципальных дорог для грузовиков. Это ежегодная мера для весенней просушки дорожного полотна.