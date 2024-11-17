В Алтайском крае закупили технику для борьбы с браконьерами и лесными пожарами

Приобрели пожарные машины, снегоходы и прицепы

17 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Учреждения Минприроды Алтайского края получили спецтехнику для борьбы с браконьерами и лесными пожарами, сообщили в правительстве региона.

Торжественное вручение машин состоялось 15 ноября. Транспорт закупили по нацпроекту "Экология" и региональному проекту "Сохранение лесов".

Поступившие три пожарных автомобиля направят в лесничества "Алтайлеса" и Боровлянского лесхоза для замены старой техники.

Также три снегохода и прицепы достались сотрудникам опергруппы и государственным охотничьим инспекторам, охраняющим угодья Рубцовского, Тюменцевского и Родинского районов.

Фото: правительство Алтайского края

В правительстве подчеркивают, что до реализации нацпроекта "Экология" техника обновлялась только в конце 90-х и начале нулевых годов.

"Всего с начала 2024 года в регион прибыло 11 единиц лесопожарной техники (девять пожарных автомобилей, автобус для доставки людей и пожарный модуль) и две единицы оборудования (зажигательные аппараты)", – говорится в сообщении.

В 2024 году на это из федерального бюджета краю выделили 72,7 млн рублей.