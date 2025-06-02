В Алтайском крае заложили соевый агрополигон

Всего в проект заложено 76 различных вариантов посева, которые создали при участии 35 российских и международных компаний и научных организаций

02 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Соя / Фото: unsplash.com / Daniela Paola Alchapar

В Целинном районе семеноводческое хозяйство "Гея" при поддержке Минсельхоза края запустило агрополигон по выращиванию сои. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работать проект будет на протяжении всего полевого сезона.

Полигон включает в себя три основных направления: питание растений, защита и сортовые испытания. Всего в проект заложено 76 различных вариантов посева, которые создали при участии 35 российских и международных компаний и научных организаций.

Сою для испытаний выбрали не случайно. Решение обусловлено высокой агрономической ценностью культуры, ее способностью адаптироваться к условиям выращивания, а также растущий интерес сельхозпроизводителей Сибири к ее применению.