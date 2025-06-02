В Алтайском крае заложили соевый агрополигон
Всего в проект заложено 76 различных вариантов посева, которые создали при участии 35 российских и международных компаний и научных организаций
02 июня 2025, 12:00, ИА Амител
В Целинном районе семеноводческое хозяйство "Гея" при поддержке Минсельхоза края запустило агрополигон по выращиванию сои. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работать проект будет на протяжении всего полевого сезона.
Полигон включает в себя три основных направления: питание растений, защита и сортовые испытания. Всего в проект заложено 76 различных вариантов посева, которые создали при участии 35 российских и международных компаний и научных организаций.
Сою для испытаний выбрали не случайно. Решение обусловлено высокой агрономической ценностью культуры, ее способностью адаптироваться к условиям выращивания, а также растущий интерес сельхозпроизводителей Сибири к ее применению.
12:21:16 02-06-2025
какая ценность у сои, кроме той, что она содержит фитоэстрагены, которые из мужчин делают женщин, при регулярном употреблении?
12:36:49 02-06-2025
Элен без ребят (12:21:16 02-06-2025) какая ценность у сои, кроме той, что она содержит фитоэстраг... Миф
Фитоэстрогены имеют очень слабое действие по сравнению с человеческим эстрадиолом. Их аффинность к эстрогеновым рецепторам составляет менее 1% от активности эстрадиола. То есть они не заменяют собственный эстроген организма.
Садись, два
13:06:29 02-06-2025
Гость (12:36:49 02-06-2025) МифФитоэстрогены имеют очень слабое действие по сравнен... У вас знания скудные. Ещё в древности в мужских монастырях растили хмель. Его отвар богатый фитоэстрагеном прекрасно химически кастрировал молодых монахов.
15:15:27 02-06-2025
Гость (13:06:29 02-06-2025) У вас знания скудные. Ещё в древности в мужских монастырях р... совершенно верно - пиво, поставщик массы эстрагенов. Ожирение по женскому типу и влечение сламывает (даже!!)
15:14:05 02-06-2025
Элен без ребят (12:21:16 02-06-2025) какая ценность у сои, кроме той, что она содержит фитоэстраг... эстрогена больше в РАЗЫ, чем в сое только в ПИВЕ, которое ты льешь в себя литрасами, отсюда ожирение по женскому типу - пузо, грудь 3 размера, бедра
15:34:40 02-06-2025
Гость (15:14:05 02-06-2025) эстрогена больше в РАЗЫ, чем в сое только в ПИВЕ, которое ты... сисястых любителей пиваса с соевыми колбасками невооружённым взглядом видно.
12:32:45 02-06-2025
А может быть, надо было картофельный?
12:45:20 02-06-2025
Гость (12:32:45 02-06-2025) А может быть, надо было картофельный?... ыгы, а может кузнечиков разводить? и хитин, и белок.
12:33:48 02-06-2025
Если раньше колбаса была наполовину из сои, то теперь будет полностью из сои!
12:45:55 02-06-2025
Гость (12:33:48 02-06-2025) Если раньше колбаса была наполовину из сои, то теперь будет ... Зато соя - из колбасы
14:19:56 02-06-2025
"35 российских и международных компаний и научных организаций."... почему то про виноградники сразу вспомнилось )))