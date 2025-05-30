На данный момент край является лидером по спросу на этих специалистов

30 мая 2025, 15:00, ИА Амител

Агрономы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае в 2025 году было открыто 105 вакансий для агрономов, и по сравнению с прошлым годом их число снизилось на 24%. Аналитики hh.ru выяснили, в каких сибирских регионах больше всего нужны такие специалисты и где работодатели готовы платить им самые высокие зарплаты.

"Несмотря на снижение числа предложений, на данный момент Алтайский край является лидером по спросу на агрономов в Сибирском ФО: на него приходится 29% всех открытых вакансий. Всего в Сибири за неполные пять месяцев года работодатели открыли или обновили 357 вакансий для агрономов. Агрономы относятся к дефицитным специалистам, и в Алтайском крае на одну вакансию для них приходится 2,2 резюме (при минимальных значениях нормы для рынка труда 4,0 резюме на вакансию)", – говорится в исследовании.

На втором месте по числу вакансий – Новосибирская область (24%), на третьем – Омская область (15%). Далее расположились Красноярский край (9%), Кемеровская область (8%), Иркутская область (6%), Томская область (5%), Республика Хакасия (3%) и Республика Алтай (1%).

Наиболее высокие зарплаты в Сибири агрономам предлагают:

в Республике Хакасия – медиана зарплатных предложений составила 200 000 рублей;

В Республике Алтай – 190 000 рублей;

в Алтайском крае, Кемеровской области и Новосибирской области – по 100 000 рублей;

в Томской области – 80 000 рублей;

в Омской области – 70 000 рублей.

"Во всех перечисленных регионах компании готовы платить агрономам выше, чем в среднем по рынку (выше медианной зарплаты в регионе). Несколько отстают от рыночных зарплат предложения в Красноярском крае (64 700 рублей), а наиболее скромную оплату труда предлагают агрономам работодатели из Иркутской области (60 000 рублей)", – отметили аналитики.

Зарплатные ожидания соискателей-агрономов из Алтайского края составляют 70 000 рублей в среднем. Самые же высокие ожидания зафиксированы в Республике Алтай – 200 000 рублей.