В Алтайском крае заменят более 400 лифтов
Этим займется Щербинский лифтостроительный завод
04 декабря 2024, 14:50, ИА Амител
В рамках программы Фонда капитального ремонта в Алтайском крае заменят более 440 лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе "Дом.рф".
Заменой лифтов займется Щербинский лифтостроительный завод. Известно, что срок их эксплуатации превысит 25 лет.
В 2022 году предприятие подписало контракт на поставку 25 лифтов, а в 2023-м – на 47 лифтов. Также в 2022 году в эксплуатацию запустили 56 лифтов, в 2023-м – 20, в 2024-м – 65.
"Доля Щербинского лифтостроительного завода на рынке лифтового оборудования в России стабильно составляет 20%. Мы как крупнейший производитель отечественной лифтостроительной отрасли давно взяли курс на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета нашей компании. Более того, в текущем году Щербинский лифтостроительный завод освоил производство лебедок собственного изготовления, а в будущем году поставим на конвейерное производство собственных электродвигателей", – заявил финансовый директор завода Сергей Фирстов.
Помимо этого, в рамках масштабной модернизации на заводе заменили значительную часть станкового парка, установив 20 новых станков. А в 2025 году на предприятии запустят четыре новые автоматизированные производственные линии и цех по сборке безредукторных лебедок собственного производства. Они позволят увеличить номинальную мощность производства до 15 тыс. лифтов в год.
14:59:28 04-12-2024
Классно!
16:22:42 04-12-2024
Гость (14:59:28 04-12-2024) Классно!... Прежде чем так писать, надо понимать, сколько всего лифтов к рае, сколько из них нуждаются в ремонте, а сколько в замене. Тогда и можно давать оценку. А нам тут рекламируют завод, не указывая при этом его мощности, и за какой срок они собираются заменить эти лифты.
18:27:35 04-12-2024
Гость (14:59:28 04-12-2024) Классно!... Было бы классно, если бы лифты заменяли за счет госбюджета, а не за счет жильцов.
17:56:46 04-12-2024
а толку что в старых лифтах гадили зассанцы что в новых будут
18:48:47 04-12-2024
За чей счет праздник? С квартиры в 62 метра кв. Платить 120 000 рублей. Не стало ещё смешнее?
21:33:08 04-12-2024
ненавижу. замена идет по 2,5 - 3,5 месяца, в многоэтажках устраивают АД для всех!!! для мам с детишками, беременных, для пожилых. как так можно? издеваются над населением...а еще рожать призывают, кого ты родишь, и когда, если выкидыш ожидает с такими рабочими и заменой лифтов?!
21:53:04 04-12-2024
Щербинские лифты самые отстойные!!! Тупые и долгодумающие!!! Пока дождёшься полжизни пройдет! В нашем доме не спросили жителей и просто украли деньги от капремонта на эти дурацкие лифты! Здесь явно коррупцией пахнет!