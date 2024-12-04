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В Алтайском крае заменят более 400 лифтов

Этим займется Щербинский лифтостроительный завод

04 декабря 2024, 14:50, ИА Амител

Кнопки в лифте / Фото: unsplash.com
Кнопки в лифте / Фото: unsplash.com

В рамках программы Фонда капитального ремонта в Алтайском крае заменят более 440 лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе "Дом.рф".

Заменой лифтов займется Щербинский лифтостроительный завод. Известно, что срок их эксплуатации превысит 25 лет.

В 2022 году предприятие подписало контракт на поставку 25 лифтов, а в 2023-м – на 47 лифтов. Также в 2022 году в эксплуатацию запустили 56 лифтов, в 2023-м – 20, в 2024-м – 65.

"Доля Щербинского лифтостроительного завода на рынке лифтового оборудования в России стабильно составляет 20%. Мы как крупнейший производитель отечественной лифтостроительной отрасли давно взяли курс на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета нашей компании. Более того, в текущем году Щербинский лифтостроительный завод освоил производство лебедок собственного изготовления, а в будущем году поставим на конвейерное производство собственных электродвигателей", – заявил финансовый директор завода Сергей Фирстов.

Помимо этого, в рамках масштабной модернизации на заводе заменили значительную часть станкового парка, установив 20 новых станков. А в 2025 году на предприятии запустят четыре новые автоматизированные производственные линии и цех по сборке безредукторных лебедок собственного производства. Они позволят увеличить номинальную мощность производства до 15 тыс. лифтов в год.

Дом после капремонта / Фото: Фонд капитального ремонта МКД Алтайского края

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Алтайский край недвижимость ремонт

Комментарии 7

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Гость

14:59:28 04-12-2024

Классно!

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Гость

16:22:42 04-12-2024

Гость (14:59:28 04-12-2024) Классно!... Прежде чем так писать, надо понимать, сколько всего лифтов к рае, сколько из них нуждаются в ремонте, а сколько в замене. Тогда и можно давать оценку. А нам тут рекламируют завод, не указывая при этом его мощности, и за какой срок они собираются заменить эти лифты.

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Гость

18:27:35 04-12-2024

Гость (14:59:28 04-12-2024) Классно!... Было бы классно, если бы лифты заменяли за счет госбюджета, а не за счет жильцов.

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Гоша

17:56:46 04-12-2024

а толку что в старых лифтах гадили зассанцы что в новых будут

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Евсей

18:48:47 04-12-2024

За чей счет праздник? С квартиры в 62 метра кв. Платить 120 000 рублей. Не стало ещё смешнее?

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Гость

21:33:08 04-12-2024

ненавижу. замена идет по 2,5 - 3,5 месяца, в многоэтажках устраивают АД для всех!!! для мам с детишками, беременных, для пожилых. как так можно? издеваются над населением...а еще рожать призывают, кого ты родишь, и когда, если выкидыш ожидает с такими рабочими и заменой лифтов?!

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Андрей

21:53:04 04-12-2024

Щербинские лифты самые отстойные!!! Тупые и долгодумающие!!! Пока дождёшься полжизни пройдет! В нашем доме не спросили жителей и просто украли деньги от капремонта на эти дурацкие лифты! Здесь явно коррупцией пахнет!

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