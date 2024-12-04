В Алтайском крае заменят более 400 лифтов

Этим займется Щербинский лифтостроительный завод

04 декабря 2024, 14:50, ИА Амител

Кнопки в лифте / Фото: unsplash.com

В рамках программы Фонда капитального ремонта в Алтайском крае заменят более 440 лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе "Дом.рф".

Заменой лифтов займется Щербинский лифтостроительный завод. Известно, что срок их эксплуатации превысит 25 лет.

В 2022 году предприятие подписало контракт на поставку 25 лифтов, а в 2023-м – на 47 лифтов. Также в 2022 году в эксплуатацию запустили 56 лифтов, в 2023-м – 20, в 2024-м – 65.

"Доля Щербинского лифтостроительного завода на рынке лифтового оборудования в России стабильно составляет 20%. Мы как крупнейший производитель отечественной лифтостроительной отрасли давно взяли курс на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета нашей компании. Более того, в текущем году Щербинский лифтостроительный завод освоил производство лебедок собственного изготовления, а в будущем году поставим на конвейерное производство собственных электродвигателей", – заявил финансовый директор завода Сергей Фирстов.

Помимо этого, в рамках масштабной модернизации на заводе заменили значительную часть станкового парка, установив 20 новых станков. А в 2025 году на предприятии запустят четыре новые автоматизированные производственные линии и цех по сборке безредукторных лебедок собственного производства. Они позволят увеличить номинальную мощность производства до 15 тыс. лифтов в год.