Оставайтесь в тени. Жара до +35 градусов нагрянет в Алтайский край в ближайшее время

В МЧС рассказали о правилах безопасности в такую погоду

20 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Жара / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 21 по 28 июня ожидается аномально жаркая погода, предупреждают в МЧС региона.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха до +30 градусов и выше, а местами – выше +35. Для защиты от жары рекомендуют:

прятаться от солнца в тени;

носить головной убор и светлую одежду;

пить больше воды;

не употреблять алкоголь;

есть чуть больше соли.

При отдыхе на водоемах рекомендуется загорать до 11 часов утра или после 17 часов дня. Также нужно пользоваться защитным кремом.

Синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова рассказывала, что из-за пониженной влажности воздуха этот период жары должен ощущаться легче, чем было в минувшие выходные.