В Алтайском крае запретят посещать леса из-за ликвидации очагов сибирского шелкопряда

Работы будут длиться 19 дней

22 мая 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 29 мая по 16 июня будут проходить работы по локализации и ликвидации очагов сибирского шелкопряда, в связи с чем в этот период жителям будет нельзя посещать леса и проводить в них какие-либо работы. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минприроды.

Бороться с шелкопрядом будут на землях лесного фонда РФ, расположенных в лесничествах Волчихинского, Родинского, Романовского, Благовещенского, Суетского, Хабарского, Рубцовского, Новичихинского и Шипуновского районов.

Напомним, что сибирский и непарный шелкопряд атаковал алтайские леса летом 2022 года – тогда насекомые поели листву и хвою во многих районах Алтайского края. В ведомстве тогда заявляли, что будут следить за развитием ситуации, и в случае необходимости проведут обработку лесов от вредителей в 2023 году.