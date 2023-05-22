В Алтайском крае запретят посещать леса из-за ликвидации очагов сибирского шелкопряда
Работы будут длиться 19 дней
22 мая 2023, 14:16, ИА Амител
В Алтайском крае с 29 мая по 16 июня будут проходить работы по локализации и ликвидации очагов сибирского шелкопряда, в связи с чем в этот период жителям будет нельзя посещать леса и проводить в них какие-либо работы. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минприроды.
Бороться с шелкопрядом будут на землях лесного фонда РФ, расположенных в лесничествах Волчихинского, Родинского, Романовского, Благовещенского, Суетского, Хабарского, Рубцовского, Новичихинского и Шипуновского районов.
Напомним, что сибирский и непарный шелкопряд атаковал алтайские леса летом 2022 года – тогда насекомые поели листву и хвою во многих районах Алтайского края. В ведомстве тогда заявляли, что будут следить за развитием ситуации, и в случае необходимости проведут обработку лесов от вредителей в 2023 году.
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Карту обработки где посмотреть.?