В Алтайском крае запустили производство деталей для космических спутников
Детали будут выпускать как для гражданских аппаратов, так и для нужд Минобороны РФ
09 мая 2024, 14:40, ИА Амител
Алтайский приборостроительный завод впервые за свою историю начал производство деталей для космических спутников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Алтайского края.
В общей сложности завод освоил около 150 видов продукции спецназначения, в числе которых есть изделия для космической отрасли.
"Изделия, которые на предприятии будут серийно производить для этой сферы, применяются как на спутниках гражданского назначения, так и в интересах Министерства обороны Российской Федерации", – рассказали в ведомстве.Ранее губернатор края Виктор Томенко заявлял, что подобного рода производства на Алтае еще не было. В правительстве региона подчеркнули, что выпуск деталей для спутников является одним из перспективных направлений развития предприятия и применения его компетенций.
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