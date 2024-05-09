В Алтайском крае запустили производство деталей для космических спутников

Детали будут выпускать как для гражданских аппаратов, так и для нужд Минобороны РФ

09 мая 2024, 14:40, ИА Амител

Космический аппарат над Землей / Фото: unsplash.com

Алтайский приборостроительный завод впервые за свою историю начал производство деталей для космических спутников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Алтайского края.

В общей сложности завод освоил около 150 видов продукции спецназначения, в числе которых есть изделия для космической отрасли.

"Изделия, которые на предприятии будут серийно производить для этой сферы, применяются как на спутниках гражданского назначения, так и в интересах Министерства обороны Российской Федерации", – рассказали в ведомстве.Ранее губернатор края Виктор Томенко заявлял, что подобного рода производства на Алтае еще не было. В правительстве региона подчеркнули, что выпуск деталей для спутников является одним из перспективных направлений развития предприятия и применения его компетенций.