Нейросеть назвала доводы за и против полета американцев на Луну
ChatGPT рассказал, какие аргументы приводят сторонники "Лунного заговора" и чем им можно возразить
13 апреля 2024, 18:46, ИА Амител
На фоне заявлений барнаульского депутата Ивана Огнева о том, что американцы якобы никогда не были на Луне, мы попросили ChatGPT собрать главные аргументы сторонников "лунного заговора" и тех, кто в инсценировку не верит.
Далее – ответ нейросети.
Теория "лунного заговора" предполагает, что американские астронавты на самом деле не высаживались на Луну в рамках программы "Аполлон" в 1969-1972 годы. Вот основные доводы сторонников этой теории:
Отсутствие звезд на фотографиях с Луны. На фотографиях, сделанных на Луне, не видно звезд, что якобы указывает на то, что это снимки из студии.
Флаг "веющий" на ветру. На изображениях флаг США кажется веющим, хотя на Луне нет атмосферы и, следовательно, ветра.
Сомнительные тени. Тени на лунных снимках идут в разных направлениях, что, по мнению сторонников теории заговора, свидетельствует о наличии нескольких источников света, как в студии.
Отсутствие кратера от посадочного модуля "Аполлон". На фотографиях вокруг посадочного модуля нет видимого кратера, который должен был образоваться в результате работы посадочного двигателя.
Радиация ван Аллена. Астронавты не смогли бы пережить перелет через пояса ван Аллена из-за высокого уровня радиации.
Фотографии и видеоматериалы. Сторонники теории заговора утверждают, что фотографии и видео были сфабрикованы.
Технические артефакты на Луне. Некоторые скептики утверждают, что нет независимых подтверждений наличия артефактов американских миссий на Луне.
Лунный грунт. Образцы лунного грунта, которые NASA представляет как собранные астронавтами, на самом деле были доставлены на Землю советскими или американскими автоматическими станциями.
А вот аргументы тех, кто верит в полет США на Луну:
Звезды не видны на лунных фотографиях из-за высокой экспозиции. Она необходима для съемки в светлых условиях лунной поверхности. Фотоаппараты настроены на короткое время выдержки, чтобы не переэкспонировать светлые участки лунного ландшафта, что делает звезды невидимыми.
Флаг удерживался на горизонтальной перекладине, чтобы он расправлялся. Колебания флага происходили из-за движений астронавтов, которые его устанавливали, и сразу после этого они останавливались.
Тени кажутся искаженными из-за неровной лунной поверхности и перспективы съемки. Единственный источник света – это Солнце, и именно из-за его света создается эффект разных направлений теней.
Посадочный модуль "Аполлон" спускался на поверхность Луны с относительно малой скоростью. Тем самым его двигатель был направлен таким образом, чтобы минимизировать подъем пыли и предотвратить образование кратера. Мощность двигателя также была снижена перед самой посадкой.
Аполлоновские миссии были спланированы таким образом, чтобы минимизировать время, проведенное в поясах ван Аллена. Кроме того, конструкция космического корабля и его обшивка обеспечивали достаточную защиту от радиации. По данным NASA, общее количество полученной радиации было в пределах безопасных норм.
Фотографии и видеозаписи прошли множество проверок и анализов как научными, так и независимыми организациями. Технологии того времени не позволяли создать такие высококачественные и детализированные фальсификации, которые бы выдержали проверку временем и научный анализ.
Миссии "Аполлон" отслеживались станциями по всему миру, не связанными с NASA, включая советские станции во время холодной войны.
Лунные ретрансляторы, оставленные астронавтами, использовались и после миссий для различных экспериментов, включая измерение расстояния от Земли до Луны с помощью лазерных лучей. Современные лунные миссии, включая китайские и индийские, также передавали изображения, которые показывают места посадок "Аполлонов".
Астронавты программы "Аполлон" привезли на Землю более 382 кг лунного грунта, включая камни, пыль и мелкие обломки. Советские автоматические станции "Луна", например, доставили всего около 300 граммов материала. Разница в количестве и разнообразии образцов огромна, и автоматические миссии просто не могли бы обеспечить такой объем.
Отметим, что все авторитетные специалисты и ученые в области космонавтики единодушны: слухи о фальсификации полетов на Луну не соответствуют действительности. Они уверены, что американские астронавты действительно побывали на Луне, и этому есть неопровержимые доказательства.
19:18:27 13-04-2024
И неожиданно американцы утеряли все технологии и не могут до сих пор повторить свой полёт на Луну.
00:06:43 14-04-2024
Олег (19:18:27 13-04-2024) И неожиданно американцы утеряли все технологии и не могут до...
Все всё могут повторить. Дело в том, что надо не повторять, а на новых технологиях с новыми целями туда лететь.
11:10:35 14-04-2024
Олег (19:18:27 13-04-2024) И неожиданно американцы утеряли все технологии и не могут до... СССР ни стал, то зачем повторять?
11:18:12 14-04-2024
Олег (19:18:27 13-04-2024) И неожиданно американцы утеряли все технологии и не могут до... /// Вас немогликов учить - только портить. Паровоз построишь? А чертежи есть
20:23:08 13-04-2024
Да ясно же, что америкосы - самые честные люди в мире! Никогда никого не обманывали, ни у кого ничего не воровали. В общем, заслуживают безоговорочного доверия...
21:54:39 13-04-2024
Учёные из Швеции, Австралии, США и Британии обнаружили в образце реголита, доставленном на Землю в 1971 году экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зёрнами циркона явно земного происхождения. Исследователи пришли к выводу, что данная порода сформировалась в насыщенной кислородом среде и, предположительно, водном пространстве, а на Луне кислорода нет вообще, воды в жидком виде — тоже. "Лунный грунт" американцев оказался земным..
00:09:39 14-04-2024
Вопрос, были ли американцы на Луне или нет, волнует только СМИ и людей в комментах. В научной среде всем давно понятно - были.
08:47:50 14-04-2024
Гость (00:09:39 14-04-2024) Вопрос, были ли американцы на Луне или нет, волнует только С... В научной среде много чего знают. Тебе-то откуда это известно, чтобы заявлять об этом с таким безапелляционным апломбом?
09:49:37 14-04-2024
Гость (00:09:39 14-04-2024) Вопрос, были ли американцы на Луне или нет, волнует только С... Если вы представитель "научной среды", мне вас жаль. Нельзя заниматься наукой с зашоренными глазами и вбитыми в голову истинами. Удел ученого - сомневаться во всем очевидном и истинном. Знаю многих ученых, сомневающихся в полетах американцев "на Луну".
10:54:17 14-04-2024
Гость (09:49:37 14-04-2024) Если вы представитель "научной среды", мне вас жаль. Нельзя ... Каких ещё учёных, сомневающихся в осуществлённых полётах людей на Луну, Вы можете назвать, кроме кандидата технических наук Огнева И.В.?
11:17:39 14-04-2024
Гость (00:09:39 14-04-2024) Вопрос, были ли американцы на Луне или нет, волнует только С... Вот эту дурь СМИ посыпают на головы обывателе, чтобы будоражить то, что Россия потеряла без возвратно. Российская Луна - 25 окончательно поставила крест на Луне.
08:23:21 15-04-2024
Гость (00:09:39 14-04-2024) Вопрос, были ли американцы на Луне или нет, волнует только С... Если они так преуспели в ракетостроении,то почему до последнего времени закупали у нас движки к ракетам?
08:56:55 14-04-2024
Проклятые американцы обвели вокруг пальца советских ученых, но полторы калеки местечковых комментаторов так просто не проведешь
10:31:26 15-04-2024
Гость (08:56:55 14-04-2024) Проклятые американцы обвели вокруг пальца советских ученых, ... Никого они не провели...Просто людям рот заткнули...Слишком дорого откупились...
15:39:19 14-04-2024
Наши космонавты готовились совершить полёт с высадкой на Луну.Была соответствующая программа.Американцы немного опередили.Высадка астронавтов на Луну демонстрировалась в прямом эфире на многие страны.В нашей стране не показывали,а советские специалисты и группа советских космонавтов следила за тем полетом.У кого могут быть сомнения?У недалёких )
18:17:58 14-04-2024
Гость (15:39:19 14-04-2024) Наши космонавты готовились совершить полёт с высадкой на Лун... Каким образом следили? Тогда еще попросту не было такой аппаратуры. Включили заранее отснятое в павильоне. В этих съемках сознались сами американцы, говорят, что делали их для красивых картинок. Просто человечество не хочет публично сознаваться себе, что Луна, спутник Земли, до сих пор не покорена. Это пока всем выгодно, так как под это дело можно без особых проблем пилить дорогостоящие проекты, как например полеты людей на Марс, да и просто проводить исследования дальнего Космоса, что возможно будет важным в дальнейшем. И заметим, что кроме Леонова, никто из космонавтов не стоял так упорно на стороне лунных астронавтов.
20:57:31 14-04-2024
Леонов вёл общественную деятельность,выступал перед аудиторией.Другие космонавты не считали нужным,не интересовались на чём-то стоять.