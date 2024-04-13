ChatGPT рассказал, какие аргументы приводят сторонники "Лунного заговора" и чем им можно возразить

13 апреля 2024, 18:46, ИА Амител

Снимок Луны / Фото: NASA / unsplash.com

На фоне заявлений барнаульского депутата Ивана Огнева о том, что американцы якобы никогда не были на Луне, мы попросили ChatGPT собрать главные аргументы сторонников "лунного заговора" и тех, кто в инсценировку не верит.

Далее – ответ нейросети.

Американский астронавт на Луне / Фото: NASA / unsplash.com

Теория "лунного заговора" предполагает, что американские астронавты на самом деле не высаживались на Луну в рамках программы "Аполлон" в 1969-1972 годы. Вот основные доводы сторонников этой теории:

Отсутствие звезд на фотографиях с Луны. На фотографиях, сделанных на Луне, не видно звезд, что якобы указывает на то, что это снимки из студии.

Флаг "веющий" на ветру. На изображениях флаг США кажется веющим, хотя на Луне нет атмосферы и, следовательно, ветра.

Сомнительные тени. Тени на лунных снимках идут в разных направлениях, что, по мнению сторонников теории заговора, свидетельствует о наличии нескольких источников света, как в студии.

Отсутствие кратера от посадочного модуля "Аполлон". На фотографиях вокруг посадочного модуля нет видимого кратера, который должен был образоваться в результате работы посадочного двигателя.

Радиация ван Аллена. Астронавты не смогли бы пережить перелет через пояса ван Аллена из-за высокого уровня радиации.

Фотографии и видеоматериалы. Сторонники теории заговора утверждают, что фотографии и видео были сфабрикованы.

Технические артефакты на Луне. Некоторые скептики утверждают, что нет независимых подтверждений наличия артефактов американских миссий на Луне.

Лунный грунт. Образцы лунного грунта, которые NASA представляет как собранные астронавтами, на самом деле были доставлены на Землю советскими или американскими автоматическими станциями.

Американский астронавт на Луне / Фото: NASA / unsplash.com

А вот аргументы тех, кто верит в полет США на Луну:

Звезды не видны на лунных фотографиях из-за высокой экспозиции. Она необходима для съемки в светлых условиях лунной поверхности. Фотоаппараты настроены на короткое время выдержки, чтобы не переэкспонировать светлые участки лунного ландшафта, что делает звезды невидимыми.

Флаг удерживался на горизонтальной перекладине, чтобы он расправлялся. Колебания флага происходили из-за движений астронавтов, которые его устанавливали, и сразу после этого они останавливались.

Тени кажутся искаженными из-за неровной лунной поверхности и перспективы съемки. Единственный источник света – это Солнце, и именно из-за его света создается эффект разных направлений теней.

Посадочный модуль "Аполлон" спускался на поверхность Луны с относительно малой скоростью. Тем самым его двигатель был направлен таким образом, чтобы минимизировать подъем пыли и предотвратить образование кратера. Мощность двигателя также была снижена перед самой посадкой.

Аполлоновские миссии были спланированы таким образом, чтобы минимизировать время, проведенное в поясах ван Аллена. Кроме того, конструкция космического корабля и его обшивка обеспечивали достаточную защиту от радиации. По данным NASA, общее количество полученной радиации было в пределах безопасных норм.

Фотографии и видеозаписи прошли множество проверок и анализов как научными, так и независимыми организациями. Технологии того времени не позволяли создать такие высококачественные и детализированные фальсификации, которые бы выдержали проверку временем и научный анализ.

Миссии "Аполлон" отслеживались станциями по всему миру, не связанными с NASA, включая советские станции во время холодной войны.

Лунные ретрансляторы, оставленные астронавтами, использовались и после миссий для различных экспериментов, включая измерение расстояния от Земли до Луны с помощью лазерных лучей. Современные лунные миссии, включая китайские и индийские, также передавали изображения, которые показывают места посадок "Аполлонов".

Астронавты программы "Аполлон" привезли на Землю более 382 кг лунного грунта, включая камни, пыль и мелкие обломки. Советские автоматические станции "Луна", например, доставили всего около 300 граммов материала. Разница в количестве и разнообразии образцов огромна, и автоматические миссии просто не могли бы обеспечить такой объем.

Кадр из клипа Rammstein — Amerika (2004)

Отметим, что все авторитетные специалисты и ученые в области космонавтики единодушны: слухи о фальсификации полетов на Луну не соответствуют действительности. Они уверены, что американские астронавты действительно побывали на Луне, и этому есть неопровержимые доказательства.