В Алтайском крае запустят производство активированного угля

Ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2025 года

06 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Активированный уголь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Завод по производству активированного угля из сельскохозяйственных отходов в Шипуновском районе могут запустить в декабре 2025 года. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на главу Алтайпищепрома Александра Большакова.

Такое заявление Большаков сделал на пресс-конференции 4 марта. Пробные запуски он анонсировал на начало лета этого года.

Со слов главы Алтайпищепрома, готовность объекта на данный момент оценивают в 90%. Предприятие планировали запустить в 2024 году, однако сроки перенесли из-за подорожания производственного оборудования, которое связано с санкциями. Стоимость проекта из-за этого также выросла.

При этом все необходимые детали уже приобрели, а до полного запуска осталось провести пусконаладочные работы оборудования и привлечь дополнительные инвестиции. Согласно плану, предприятие запустят в декабре 2025 года.

"Пробные запуски проведут в мае и летом. Это экспериментальный запуск, чтобы посмотреть, что будет получаться", – рассказал Александр Большаков.

Также глава Алтайпищепрома подчеркнул, что в Алтайском крае это первый проект по производству активированного угля.

"Такого проекта до этого в крае не было. В России проектов по переработке угля тоже мало. В основном на этом специализируется Китай. Но наша [продукция] заявляется как более высококачественная и более востребованная потребителями. Поэтому мы надеемся, что этот проект заработает на полную", – прокомментировал Большаков.

Напомним, запуск промышленного предприятия по производству активированного угля анонсировали в Алтайском крае еще в 2022 году. Однако завод столкнулся со сложностями из-за иностранных комплектующих. Поставленные из-за рубежа компоненты, необходимые для реализации уникального проекта, не соответствовали заявленным характеристикам и вышли из строя во время испытаний.

Чтобы разрешить ситуацию, технологию пришлось частично менять. На это потребовалось значительное время, а также вложение дополнительных собственных средств инвестора в сумме более 100 млн руб.