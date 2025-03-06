В Алтайском крае запустят производство активированного угля
Ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2025 года
06 марта 2025, 11:00, ИА Амител
Завод по производству активированного угля из сельскохозяйственных отходов в Шипуновском районе могут запустить в декабре 2025 года. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на главу Алтайпищепрома Александра Большакова.
Такое заявление Большаков сделал на пресс-конференции 4 марта. Пробные запуски он анонсировал на начало лета этого года.
Со слов главы Алтайпищепрома, готовность объекта на данный момент оценивают в 90%. Предприятие планировали запустить в 2024 году, однако сроки перенесли из-за подорожания производственного оборудования, которое связано с санкциями. Стоимость проекта из-за этого также выросла.
При этом все необходимые детали уже приобрели, а до полного запуска осталось провести пусконаладочные работы оборудования и привлечь дополнительные инвестиции. Согласно плану, предприятие запустят в декабре 2025 года.
"Пробные запуски проведут в мае и летом. Это экспериментальный запуск, чтобы посмотреть, что будет получаться", – рассказал Александр Большаков.
Также глава Алтайпищепрома подчеркнул, что в Алтайском крае это первый проект по производству активированного угля.
"Такого проекта до этого в крае не было. В России проектов по переработке угля тоже мало. В основном на этом специализируется Китай. Но наша [продукция] заявляется как более высококачественная и более востребованная потребителями. Поэтому мы надеемся, что этот проект заработает на полную", – прокомментировал Большаков.
Напомним, запуск промышленного предприятия по производству активированного угля анонсировали в Алтайском крае еще в 2022 году. Однако завод столкнулся со сложностями из-за иностранных комплектующих. Поставленные из-за рубежа компоненты, необходимые для реализации уникального проекта, не соответствовали заявленным характеристикам и вышли из строя во время испытаний.
Чтобы разрешить ситуацию, технологию пришлось частично менять. На это потребовалось значительное время, а также вложение дополнительных собственных средств инвестора в сумме более 100 млн руб.
11:18:23 06-03-2025
Хорошее дело. Уголь даже от аллергии помогает, а уж о пользе в самогоноварении слов нет.
11:44:05 06-03-2025
Гость (11:18:23 06-03-2025) Хорошее дело. Уголь даже от аллергии помогает, а уж о пользе... у самогонщиков же вроде дубовый?
а вот с похмела - таблеточный годен, в дополненрие.
11:47:43 06-03-2025
а вот с похмела - таблеточный годен, в дополненрие...................лучше с вечера
12:00:36 06-03-2025
Гость (11:47:43 06-03-2025) а вот с похмела - таблеточный годен, в дополненрие............. Короче, очень одобряем новый завод!
12:02:59 06-03-2025
Можно было просто к не активированному коды активации продавать, мы бы сами активировали! =)
12:05:39 06-03-2025
Гость (12:02:59 06-03-2025) Можно было просто к не активированному коды активации продав... Ты эти коды для перевода средств на безопасный счет сообщать будешь. )
12:03:31 06-03-2025
Хорошее дело. Хоть от поноса не помрем!
12:22:44 06-03-2025
Предлагаю в каждом районе срочно тпостроить . во-первых туголь из отходов, во вторых рабочие места, в третьих уголь уже активирован.
12:48:04 06-03-2025
Я по картинке подумал - хоккейных шайб...!
Подумайте про хоккейные шайбы!?
Тоже не хило можно подняться!...
;-)
21:44:10 06-03-2025
Достижение