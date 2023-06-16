В Алтайском крае заработает горячая линия по защите прав туристов

Консультировать будут специалисты Роспотребнадзора

16 июня 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 19 по 30 июня будет работать горячая линия по защите прав туристов, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства расскажут о правилах безопасного поведения на отдыхе за рубежом и текущей эпидобстановке, а также проконсультируют по ряду других вопросов – например, на что обратить внимание при заключении договора на оказание услуг, что делать при отмене/переносе тура или задержке авиарейса, как защитить свои права, если входящие в турпродукт услуги оказались ненадлежащего качества и так далее.

Обратиться за помощью можно будет по номерам 8 (3852) 66-54-27 и 24-99-59 с понедельника по четверг с 09:30 до 17:00, а также в пятницу с 09:00 до 12:45 (затем будет перерыв на обед до 13:15).

Также можно обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8-800-555-49-43 (круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный).