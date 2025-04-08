В Алтайском крае застрелили главу отдела ГО и ЧС по Баевскому району
По словам местных жителей, предполагаемый убийца ревновал свою супругу
08 апреля 2025, 14:10, ИА Амител
В Баевском районе убили начальника местного отдела ГО и ЧС Сергея Крицких. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Крицких застрелили в селе Баево вечером 4 апреля. В совершении преступления подозревают мужа сотрудницы районной администрации. Как пишут "Каменские новости" со ссылкой на Каменский межрайонный следственный отдел, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и заключили под стражу.
Со слов местных жителей, подозреваемый ревновал свою жену к Сергею Крицких. Очевидцы незадолго до происшествия видели, как он покупает бутылку коньяка. Вечером 4 апреля сельчанин пришел к Крицких и выстрелил ему в лицо. Известно, что предполагаемый убийца ранее был сотрудником полиции.
У обоих мужчин осталось по двое детей, старшие дочери учатся в одном выпускном классе. 8 апреля в Баево проходит прощание с Сергеем Крицких.
Напомним, 4 марта в Завьяловском районе произошло схожее преступление - из ружья застрелили главу Завьяловского района Николая Онищенко. Предполагаемый убийца Анатолий Фенин попытался свести счеты с жизнью, с тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому, однако 9 марта он скончался.
14:23:44 08-04-2025
пенсионеры должны сидеть на пенсии. желательно под присмотром хороших докторов
14:28:58 08-04-2025
Санта Барбара районного масштаба.
14:46:47 08-04-2025
4 марта в Завьялово. 4 апреля в соседнем районе в Баево. Куда село катится?
16:31:25 08-04-2025
Гость (14:46:47 08-04-2025) 4 марта в Завьялово. 4 апреля в соседнем районе в Баево. Куд...
Очевидно же, что село катится в город.
17:45:15 08-04-2025
Гость (14:46:47 08-04-2025) 4 марта в Завьялово. 4 апреля в соседнем районе в Баево. Куд... эдак 4 мая ждать? в нас. пункте на "А"?
21:05:09 08-04-2025
Гость (17:45:15 08-04-2025) эдак 4 мая ждать? в нас. пункте на "А"?... Фигасе вы Ванга. Аналитик прям.
15:10:22 08-04-2025
дыма без огня не бывает
17:45:51 08-04-2025
девочки в 1м классе? это ужас. семье убийцы нужно менять фамилию и уезжать подальше, на Кавказ
18:29:58 08-04-2025
тенденция, однако ...
20:48:38 08-04-2025
Гость (18:29:58 08-04-2025) тенденция, однако ...... Тенденция с "бывшими" полицейскими?