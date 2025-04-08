В Алтайском крае застрелили главу отдела ГО и ЧС по Баевскому району

По словам местных жителей, предполагаемый убийца ревновал свою супругу

08 апреля 2025, 14:10, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Баевском районе убили начальника местного отдела ГО и ЧС Сергея Крицких. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Крицких застрелили в селе Баево вечером 4 апреля. В совершении преступления подозревают мужа сотрудницы районной администрации. Как пишут "Каменские новости" со ссылкой на Каменский межрайонный следственный отдел, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и заключили под стражу.

Со слов местных жителей, подозреваемый ревновал свою жену к Сергею Крицких. Очевидцы незадолго до происшествия видели, как он покупает бутылку коньяка. Вечером 4 апреля сельчанин пришел к Крицких и выстрелил ему в лицо. Известно, что предполагаемый убийца ранее был сотрудником полиции.

У обоих мужчин осталось по двое детей, старшие дочери учатся в одном выпускном классе. 8 апреля в Баево проходит прощание с Сергеем Крицких.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе произошло схожее преступление - из ружья застрелили главу Завьяловского района Николая Онищенко. Предполагаемый убийца Анатолий Фенин попытался свести счеты с жизнью, с тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому, однако 9 марта он скончался.