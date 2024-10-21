В Алтайском крае завершили подготовку кормовых культур
Уборка подсолнечника в регионе продолжается
21 октября 2024, 21:40, ИА Амител
Комбайны в поле / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
В Алтайском крае продолжается уборочная кампания. На данный момент все работы по заготовке кормов завершены. Губернатор региона Виктор Томенко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Что касается заготовки кормов, то она выполнена в полном объеме. Всего было заготовлено 440 тысяч тонн сена, более 1,2 миллиона тонн сенажа и свыше 900 тысяч тонн силоса.
Продолжается уборка подсолнечника, которую можно проводить позже. На данный момент культура собрана с 35% площадей.
"По предварительным данным, намолочено более 5,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Это оперативная информация, которая будет уточняться", – сообщил губернатор.
08:04:09 22-10-2024
Ну заготовили,а кормить то кого будем?
08:36:29 22-10-2024
Китайских коров и свиней
10:54:44 22-10-2024
Гость (08:36:29 22-10-2024) Китайских коров и свиней... когда вы хрюшку едите - вам важно на каком языке она при жизни лялякала?
я вот лично с шашлыками не общаюсь
11:07:19 22-10-2024
Мусик (10:54:44 22-10-2024) когда вы хрюшку едите - вам важно на каком языке она при жиз... важно, чтобы эта хрюшка не жрала всякую химическую хрень плюс тонну антибиотиков, только китайское мясо вряд ли может этим похвастаться. Правильно человек написал, кого этими кормами кормить собрались (если коров не хватает для молока) или опять сырье за границу, а оттуда все завозить.
11:11:01 22-10-2024
Гость (11:07:19 22-10-2024) важно, чтобы эта хрюшка не жрала всякую химическую хрень плю... в семье надо обязательно иметь:
- медика
- юриста
- бухгелтера
- поставщика мяса и молочки