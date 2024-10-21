В Алтайском крае завершили подготовку кормовых культур

Уборка подсолнечника в регионе продолжается

21 октября 2024, 21:40, ИА Амител

Комбайны в поле / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

В Алтайском крае продолжается уборочная кампания. На данный момент все работы по заготовке кормов завершены. Губернатор региона Виктор Томенко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Что касается заготовки кормов, то она выполнена в полном объеме. Всего было заготовлено 440 тысяч тонн сена, более 1,2 миллиона тонн сенажа и свыше 900 тысяч тонн силоса.

Продолжается уборка подсолнечника, которую можно проводить позже. На данный момент культура собрана с 35% площадей.