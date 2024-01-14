НОВОСТИТранспорт

В алтайском Минтрансе появился новый заместитель, отвечающий за дороги и безопасность

А вот Дмитрий Коровин продолжает оставаться в статусе и.о. и не получает назначение

14 января 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края
Фото: Минтранс Алтайского края

В Министерстве транспорта Алтайского края появился новый заместитель, отвечающий за дорожное хозяйство, отдел безопасности и организацию дорожного движения. Как следует из информации на сайте ведомства, им стал Виктор Букатов. До этого в Министерстве транспорта было всегда два заместителя министра.

До этого 34-летний Букатов руководил "Горно-Алтайавтодором". Окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы". До нынешнего назначения также занимал должность заместителя начальника "Горно-Алтайавтодора" по капитальному строительству и ремонту.

Что касается других замов министра Антона Воронова, то Александр Мошкин возглавил отдел правовой работы и конкурсных процедур. До этого именно он отвечал за дорожную отрасль региона.

А вот один из главных профессионалов в транспортной отрасли Алтайского края – Дмитрий Коровин – до сих пор работает в статусе исполняющего обязанности министра. Он продолжает отвечать за развитие транспорта. Источники amic.ru утверждают, что с переназначением Коровина на должность не все так просто.

Что касается Антона Воронова, то его переназначили на должность министра транспорта Алтайского края в октябре 2023 года.

Фото: правительство Алтайского края

Виктор Томенко переназначил министра транспорта Алтайского края

Руководить ведомством будет как и прежде Антон Воронов
НОВОСТИПолитика

Алтайский край Транспорт

Комментарии 10

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Гость

08:49:55 14-01-2024

что то слишком много у нас министров, заместителей....

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Сколько можно

09:41:56 14-01-2024

Увеличивать заместителей министра. Когда запустите новые трамваи?

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Гость

10:20:30 14-01-2024

Вот вы нашли профессионала ? Его давно уже из министерства гнать надо

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Гость

13:46:47 14-01-2024

Там какая то непонятка с транваями - то. Ходят слухи что наши повороты имеют малый радиус и белорусы не вписываюся в поворот. Вот и тянут резину типа с кем ни-будь сделать размен.

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Гость

08:44:23 15-01-2024

Гость (13:46:47 14-01-2024) Там какая то непонятка с транваями - то. Ходят слухи что на... вот именно, что ходят слухи

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А.А.

15:37:16 14-01-2024

Куда не глянь одни министры.

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Гость

12:59:18 15-01-2024

А.А. (15:37:16 14-01-2024) Куда не глянь одни министры.... Это как чернила для 5-го класса, а все туда же - "министры"

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Старожил.

17:39:22 14-01-2024

А размер колеи трамвайных путей в Барнауле пригоден для белорусских трамваев ? Или тоже не учли, когда их закупали ?

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Гость

06:31:42 15-01-2024

Что с геометрией поворотов рельс? Под новые трамваи надо все рельсы на поворотах перекладывать и все перекрёстки перестраивать? Министров куча, а в трамваях некому разобраться.

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гость

11:33:30 15-01-2024

"Автомобильные дороги и аэродромы", специалистов выпускает колледж при АлтГТУ)

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