В алтайском Минтрансе появился новый заместитель, отвечающий за дороги и безопасность
А вот Дмитрий Коровин продолжает оставаться в статусе и.о. и не получает назначение
14 января 2024, 08:00, ИА Амител
В Министерстве транспорта Алтайского края появился новый заместитель, отвечающий за дорожное хозяйство, отдел безопасности и организацию дорожного движения. Как следует из информации на сайте ведомства, им стал Виктор Букатов. До этого в Министерстве транспорта было всегда два заместителя министра.
До этого 34-летний Букатов руководил "Горно-Алтайавтодором". Окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы". До нынешнего назначения также занимал должность заместителя начальника "Горно-Алтайавтодора" по капитальному строительству и ремонту.
Что касается других замов министра Антона Воронова, то Александр Мошкин возглавил отдел правовой работы и конкурсных процедур. До этого именно он отвечал за дорожную отрасль региона.
А вот один из главных профессионалов в транспортной отрасли Алтайского края – Дмитрий Коровин – до сих пор работает в статусе исполняющего обязанности министра. Он продолжает отвечать за развитие транспорта. Источники amic.ru утверждают, что с переназначением Коровина на должность не все так просто.
Что касается Антона Воронова, то его переназначили на должность министра транспорта Алтайского края в октябре 2023 года.
08:49:55 14-01-2024
что то слишком много у нас министров, заместителей....
09:41:56 14-01-2024
Увеличивать заместителей министра. Когда запустите новые трамваи?
10:20:30 14-01-2024
Вот вы нашли профессионала ? Его давно уже из министерства гнать надо
13:46:47 14-01-2024
Там какая то непонятка с транваями - то. Ходят слухи что наши повороты имеют малый радиус и белорусы не вписываюся в поворот. Вот и тянут резину типа с кем ни-будь сделать размен.
08:44:23 15-01-2024
Гость (13:46:47 14-01-2024) Там какая то непонятка с транваями - то. Ходят слухи что на... вот именно, что ходят слухи
15:37:16 14-01-2024
Куда не глянь одни министры.
12:59:18 15-01-2024
А.А. (15:37:16 14-01-2024) Куда не глянь одни министры.... Это как чернила для 5-го класса, а все туда же - "министры"
17:39:22 14-01-2024
А размер колеи трамвайных путей в Барнауле пригоден для белорусских трамваев ? Или тоже не учли, когда их закупали ?
06:31:42 15-01-2024
Что с геометрией поворотов рельс? Под новые трамваи надо все рельсы на поворотах перекладывать и все перекрёстки перестраивать? Министров куча, а в трамваях некому разобраться.
11:33:30 15-01-2024
"Автомобильные дороги и аэродромы", специалистов выпускает колледж при АлтГТУ)