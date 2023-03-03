В алтайском педвузе открыли технопарк в честь Года педагога для поднятия престижа

Технопарки в педагогических вузах – это новые пространства подготовки будущих учителей

03 марта 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский педагогический университет стал одной из центральных площадок просветительского марафона, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Накануне президент России Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника в России. После этого Кравцов сообщил о начале просветительского "Марафона наставников".

"Хочу поблагодарить всех учителей нашей страны за их миссию. И в этом году мы всё сделаем, чтобы и дальше повышать престиж учительского труда, профессии педагога, наставника", – подчеркнул министр.

Центральными площадками просветительского марафона стали Алтайский, Нижегородский, Омский, Амурский и Московский педагогические университеты, Центр знаний "Машук" в Ставропольском крае, студии Российского общества "Знание" в 10 регионах, арт-кластер "Таврида" и мастерская управления "Сенеж" платформы "Россия – страна возможностей".

Кравцов отметил, что технопарки в педагогических вузах – это новые пространства подготовки будущих учителей.