В алтайском педвузе открыли технопарк в честь Года педагога для поднятия престижа
Технопарки в педагогических вузах – это новые пространства подготовки будущих учителей
03 марта 2023, 07:15, ИА Амител
Алтайский педагогический университет стал одной из центральных площадок просветительского марафона, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Накануне президент России Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника в России. После этого Кравцов сообщил о начале просветительского "Марафона наставников".
"Хочу поблагодарить всех учителей нашей страны за их миссию. И в этом году мы всё сделаем, чтобы и дальше повышать престиж учительского труда, профессии педагога, наставника", – подчеркнул министр.
Центральными площадками просветительского марафона стали Алтайский, Нижегородский, Омский, Амурский и Московский педагогические университеты, Центр знаний "Машук" в Ставропольском крае, студии Российского общества "Знание" в 10 регионах, арт-кластер "Таврида" и мастерская управления "Сенеж" платформы "Россия – страна возможностей".
Кравцов отметил, что технопарки в педагогических вузах – это новые пространства подготовки будущих учителей.
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