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В алтайском перинатальном центре "Дар" впервые за два года родились тройняшки

Мальчики Александр, Григорий и Арсений появились на свет в ноябре весом почти 2 кг каждый

12 декабря 2024, 14:40, ИА Амител

Тройняшки и их семья / Фото: страница перинатального центра "Дар" во "ВКонтакте"
Тройняшки и их семья / Фото: страница перинатального центра "Дар" во "ВКонтакте"

В Алтайском краевом перинатальном центре "Дар" родились тройняшки. Как сообщает пресс-служба медицинского учреждения, последний раз такое происходило в больнице два года назад.

Мальчики Александр, Григорий и Арсений появились на свет в ноябре на сроке чуть более 33 недель беременности весом почти 2 кг каждый. Для супругов Ольги и Дмитрия Кез это уже четвертый, пятый и шестой дети.

Ольга рассказала, что такой подарок судьбы стал для них неожиданностью. Она хотела завести с Дмитрием еще одного ребенка, а получили сразу троих. Мужчина не верил в это, пока лично не увидел своих сыновей на УЗИ.

Как отметила исполняющая обязанности заместителя главврача по педиатрии, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Мария Ясашная, это знаменательное событие не только для родителей и перинатального центра, но и для медицины в целом.

"Ведь сегодня мы совместными усилиями делаем то, что было практически невозможно даже десять лет назад. Это максимально продолжительное сохранение многоплодной беременности, которая является еще и монохориальной – то есть когда все три плода находились в общей плаценте, а это всегда огромные риски для малышей и будущей матери", – заявила она.

Барнаул дети

Комментарии 12

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Ева

14:45:11 12-12-2024

Здорово ! Поздравляю ! Сложновато порой будет . Здоровья маме и малышам!

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Гость

15:13:52 12-12-2024

Ева (14:45:11 12-12-2024) Здорово ! Поздравляю ! Сложновато порой будет . Здоровья мам... А отцу нет? Вот ваше реальное отношение к мужчинам.

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Гость

15:29:49 12-12-2024

Гость (15:13:52 12-12-2024) А отцу нет? Вот ваше реальное отношение к мужчинам.... Материнское здоровье в приоритете !

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Гость

16:58:14 12-12-2024

Гость (15:29:49 12-12-2024) Материнское здоровье в приоритете ! ... А детишек на 2 месте а отца на 3 месте? Такие у вас приоритеты? Мне просто интересно если вы уже начали выставлять приоритеты.

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Гость

15:32:38 12-12-2024

Гость (15:13:52 12-12-2024) А отцу нет? Вот ваше реальное отношение к мужчинам.... рожала мама,рождались дети-процесс непростой для них. нормально,пожелать им здоровья.
почему вас так триггерит?

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Гость

14:52:21 12-12-2024

Влип очкарик

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Элен без ребят

16:01:55 12-12-2024

Гость (14:52:21 12-12-2024) Влип очкарик ... он привычный принимать поздравления)

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ППШариков

15:41:09 12-12-2024

Хороший подарок, а в стране Советов за тройняшку 4х комнатную квартиру дарили.

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Гость

16:14:26 12-12-2024

Один вопрос - А нафига????

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Андрей

23:40:35 12-12-2024

Гость (16:14:26 12-12-2024) Один вопрос - А нафига???? ... Подрастешь- поймешь.

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Гость

16:56:07 12-12-2024

Отцу отдельное здоровье!!! Держись мужчина, если заболеешь и потеряешь работу тебя могут съесть физически и морально.

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Андрей

23:41:45 12-12-2024

Гость (16:56:07 12-12-2024) Отцу отдельное здоровье!!! Держись мужчина, если заболеешь и... Теперь пахать и пахать. Попал короче.

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