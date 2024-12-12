В алтайском перинатальном центре "Дар" впервые за два года родились тройняшки
Мальчики Александр, Григорий и Арсений появились на свет в ноябре весом почти 2 кг каждый
12 декабря 2024, 14:40, ИА Амител
В Алтайском краевом перинатальном центре "Дар" родились тройняшки. Как сообщает пресс-служба медицинского учреждения, последний раз такое происходило в больнице два года назад.
Мальчики Александр, Григорий и Арсений появились на свет в ноябре на сроке чуть более 33 недель беременности весом почти 2 кг каждый. Для супругов Ольги и Дмитрия Кез это уже четвертый, пятый и шестой дети.
Ольга рассказала, что такой подарок судьбы стал для них неожиданностью. Она хотела завести с Дмитрием еще одного ребенка, а получили сразу троих. Мужчина не верил в это, пока лично не увидел своих сыновей на УЗИ.
Как отметила исполняющая обязанности заместителя главврача по педиатрии, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Мария Ясашная, это знаменательное событие не только для родителей и перинатального центра, но и для медицины в целом.
"Ведь сегодня мы совместными усилиями делаем то, что было практически невозможно даже десять лет назад. Это максимально продолжительное сохранение многоплодной беременности, которая является еще и монохориальной – то есть когда все три плода находились в общей плаценте, а это всегда огромные риски для малышей и будущей матери", – заявила она.
14:45:11 12-12-2024
Здорово ! Поздравляю ! Сложновато порой будет . Здоровья маме и малышам!
15:13:52 12-12-2024
Ева (14:45:11 12-12-2024) Здорово ! Поздравляю ! Сложновато порой будет . Здоровья мам... А отцу нет? Вот ваше реальное отношение к мужчинам.
15:29:49 12-12-2024
Гость (15:13:52 12-12-2024) А отцу нет? Вот ваше реальное отношение к мужчинам.... Материнское здоровье в приоритете !
16:58:14 12-12-2024
Гость (15:29:49 12-12-2024) Материнское здоровье в приоритете ! ... А детишек на 2 месте а отца на 3 месте? Такие у вас приоритеты? Мне просто интересно если вы уже начали выставлять приоритеты.
15:32:38 12-12-2024
Гость (15:13:52 12-12-2024) А отцу нет? Вот ваше реальное отношение к мужчинам.... рожала мама,рождались дети-процесс непростой для них. нормально,пожелать им здоровья.
почему вас так триггерит?
14:52:21 12-12-2024
Влип очкарик
16:01:55 12-12-2024
Гость (14:52:21 12-12-2024) Влип очкарик ... он привычный принимать поздравления)
15:41:09 12-12-2024
Хороший подарок, а в стране Советов за тройняшку 4х комнатную квартиру дарили.
16:14:26 12-12-2024
Один вопрос - А нафига????
23:40:35 12-12-2024
Гость (16:14:26 12-12-2024) Один вопрос - А нафига???? ... Подрастешь- поймешь.
16:56:07 12-12-2024
Отцу отдельное здоровье!!! Держись мужчина, если заболеешь и потеряешь работу тебя могут съесть физически и морально.
23:41:45 12-12-2024
Гость (16:56:07 12-12-2024) Отцу отдельное здоровье!!! Держись мужчина, если заболеешь и... Теперь пахать и пахать. Попал короче.