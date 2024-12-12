В алтайском перинатальном центре "Дар" впервые за два года родились тройняшки

Мальчики Александр, Григорий и Арсений появились на свет в ноябре весом почти 2 кг каждый

12 декабря 2024, 14:40, ИА Амител

Тройняшки и их семья / Фото: страница перинатального центра "Дар" во "ВКонтакте"

В Алтайском краевом перинатальном центре "Дар" родились тройняшки. Как сообщает пресс-служба медицинского учреждения, последний раз такое происходило в больнице два года назад.

Мальчики Александр, Григорий и Арсений появились на свет в ноябре на сроке чуть более 33 недель беременности весом почти 2 кг каждый. Для супругов Ольги и Дмитрия Кез это уже четвертый, пятый и шестой дети.

Ольга рассказала, что такой подарок судьбы стал для них неожиданностью. Она хотела завести с Дмитрием еще одного ребенка, а получили сразу троих. Мужчина не верил в это, пока лично не увидел своих сыновей на УЗИ.

Как отметила исполняющая обязанности заместителя главврача по педиатрии, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Мария Ясашная, это знаменательное событие не только для родителей и перинатального центра, но и для медицины в целом.

"Ведь сегодня мы совместными усилиями делаем то, что было практически невозможно даже десять лет назад. Это максимально продолжительное сохранение многоплодной беременности, которая является еще и монохориальной – то есть когда все три плода находились в общей плаценте, а это всегда огромные риски для малышей и будущей матери", – заявила она.