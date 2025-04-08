В алтайском райцентре несколько раз отключат свет 9 и 10 апреля
Власти призвали жителей Мамонтова запастись водой
08 апреля 2025, 13:35, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В райцентре Мамонтово Алтайского края будут кратковременно отключать электроэнергию 9 и 10 апреля, сообщили в администрации муниципалитета.
9-го числа света не будет с 10:00 до 10:30 и с 15:00 до 16:00.
"Водоснабжения не будет, заранее просим пополнить запасы питьевой воды", – отметили местные власти.
Также добавили, что 9 и 10 апреля будут проводиться лабораторные работы Алейских МЭС. Отключения затронут следующие адреса:
Таблица: t.me/mamontovo_official
15:13:02 08-04-2025
и не включать!