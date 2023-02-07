В алтайском селе дети пришли в школу и от охранника узнали о выходном

Вокруг учебного заведения разгораются серьёзные споры и каждый поддерживает свою сторону

07 февраля 2023, 09:21, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В Майминском районе жители одного из сёл отправили детей в школу, а они узнали от охранника, что учебное заведение в субботу закрыто по распоряжению директора. Об этом рассказали в сообществе "Подслушано Горно-Алтайск".

Автор сообщения заявил, что сначала руководство школы уволило несколько учителей, затем преподавателям удалось выиграть суд, но теперь они не могут начать работать.

В комментариях под постом разгорелись очень яростные споры. Некоторые люди пишут о том, что пост – попытка очернить руководство школы, потому что в день, когда дети не смогли попасть в школу, заранее были запланированы мероприятия.

Другие пользователи уверяют, что учителя – честные люди и пришли выполнять свою работу, но неожиданно столкнулись с проблемами.