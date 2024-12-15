В Алтайском селе из-за неосторожного перекура сгорел жилой дом

В результате пожара пострадала женщина

15 декабря 2024, 09:02, ИА Амител

Пожар в селе Чистюнька / Фото: t.me/mchs_altkray

В селе Чистюнька Топчихинского района в частном жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Спасатели ликвидировали пожар на площади около 30 кв. м. К тушению привлекались семь человек личного состава и три единицы специальной техники.

"В результате происшествия травмирована женщина, получила ожог рук, госпитализирована в центральную районную больницу", – рассказали в ведомстве.

В МЧС также уточнили, что причиной пожара, вероятнее всего, стала неосторожность при курении.