Пекарня сгорела в алтайском райцентре
Пострадавших нет
14 декабря 2024, 15:30, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В райцентре Залесовского района потушили здание горящей пекарни, сообщили в МЧС Алтайского края.
Огонь частично обрушил кровлю, а также повредил стены, перекрытие и оборудование. Пострадавших нет.
На месте работали пять автоцистерн и 12 человек личного состава.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Из-за перекала печи в котельной пекарни произошло возгорание кровли", – уточнили в ведомстве.
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О чем вопрос?