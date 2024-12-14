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Пекарня сгорела в алтайском райцентре

Пострадавших нет

14 декабря 2024, 15:30, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В райцентре Залесовского района потушили здание горящей пекарни, сообщили в МЧС Алтайского края.

Огонь частично обрушил кровлю, а также повредил стены, перекрытие и оборудование. Пострадавших нет.

На месте работали пять автоцистерн и 12 человек личного состава.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Из-за перекала печи в котельной пекарни произошло возгорание кровли", – уточнили в ведомстве.

Алтайский край Пожары

Комментарии 3

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Гость

17:00:21 14-12-2024

Раскочегарили, хотели перевыполнить план?

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Кхм...

20:35:28 14-12-2024

Кто слышал про такую профессию: " печник, огнеупорщик, обмуровщик котлов"?

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Musik

23:01:40 14-12-2024

Кхм... (20:35:28 14-12-2024) Кто слышал про такую профессию: " печник, огнеупорщик, обмур... Я чуть не поработал
Консультировал по шамотам.
О чем вопрос?

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