Пекарня сгорела в алтайском райцентре

Пострадавших нет

14 декабря 2024, 15:30, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В райцентре Залесовского района потушили здание горящей пекарни, сообщили в МЧС Алтайского края.

Огонь частично обрушил кровлю, а также повредил стены, перекрытие и оборудование. Пострадавших нет.

На месте работали пять автоцистерн и 12 человек личного состава.