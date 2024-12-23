В алтайском селе открыли два маршрута школьных автобусов после вмешательства депутата
77 учеников больше не будут ходить пешком километры
23 декабря 2024, 15:15, ИА Амител
Ученики райцентра Тюменцево теперь добираются до школы на специально организованных автобусах. Решение этой проблемы стало результатом обращений жителей, проживающих на улицах Солоновская, Пролетарская, Черемшанская, Маслозаводская, Заготзерновская и Каменская, к депутату Госдумы Александру Терентьеву.
С ноября в Тюменцево начали подвозить 77 учащихся, для чего разработали два маршрута и оборудовали две автобусные остановки.
Ранее, в апреле, многодетная мама из Тюменцево первой сообщила о проблеме в ходе работы Общественной приемной депутата.
Родители жаловались на то, что дети вынуждены ежедневно преодолевать по несколько километров пешком, затрачивая на дорогу час и более. Это вызвало серьезное беспокойство у жителей.
Александр Терентьев направил депутатский запрос вице-губернатору Алтайского края Юрию Абдуллаеву, чтобы обратить внимание на ситуацию. Также он обратился к главе Тюменцевского района с просьбой принять меры по организации школьных перевозок.
В результате обращения учли потребности сельчан. В ходе телефонных разговоров с родителями стало известно, что два новых маршрута начали работу, полностью обеспечив подвоз школьников. Жители поблагодарили депутата и его команду за оперативное решение проблемы.
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